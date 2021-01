Kolumni: Selkäviikot selätettävänä

0

Vanhan kansan sanontojen mukaan nyt vietetään selkäviikkoja tai härkäviikkoja. Niillä viitataan joulun juhlakauden jälkeiseen arkiseen aikaan. Talven selkä taittuu loppukuusta ja seuraavia juhlapäiviä odotellessa on vain keskityttävä arkiseen puurtamiseen. Tosin nyt ehkä monesta tuntuu, minusta ainakin, että jonkin sortin härkäviikkoja on kohta vuosi vietetty. Toivottavasti edessä häämöttelevä kevät ottaisi niskalenkin koronasta ja pääsisimme pikku hiljaa palaamaan normaalimpaan arkeen ja voisimme niitä juhlapäiviäkin viettää porukalla ja kaikilla perinteillä.

Nämä keskitalven viikot ovat Kangasniemellä varmaan vuoden hiljaisimpia – ainakin jos katukuvaa katsoo. Alasta riippuen yritysten sesongit ja kiirehuiput tietysti vaihtelevat, mutta kyllä ainakin meidänkin yrityksen edustamalla ravintola- ja palvelualalla on nyt vuoden hiljaisin aika. Korona ja kovat pakkaset eivät helpota tilannetta, mutta tämä aika vuodesta on vaan sinniteltävä. Hiihtolomien myötä elo taas vilkastuu ja pääsiäisenä on jo toivottavasti välillä suorastaan kiire. Poikkeuksellista viime kevättä lukuun ottamatta niin se on jo kymmenen vuotta toiminut, joten enää nämä härkäviikot eivät hirveästi huolestuta, kunhan vaan viime vuoden kurimus ei toistuisi.

Kaikki minua vähänkin tuntevat tietävät, etten ole mikään talven ystävä. Inhoan kylmyyttä ja minusta tämä keskitalvi nyt vaan on hirveän tylsää aikaa. Sukset eivät toimi jaloissani ja neulepuikot menevät solmuun käsissäni, toppavaateralli ja ainainen auton ikkunoiden raaputtelu kyllästyttävät. Olin jo marraskuussa ihan tuskastunut edessä oleviin loputtoman pitkiin kuukausiin, kun edes vapaa-aikana ei nyt suositella reissaamista minnekään. Vaan sitten hieman yllättäen juuri ennen joulua elämääni asteli Elvis! Eikä mikä tahansa laulajapoika, vaan hassu pieni koiranalku.

Minulla on suunnilleen aina ollut koiria, mutta nyt on muutama vuosi vierähtänyt ilman karvakasoja ja edellistä pennusta on jo aikaa. En muistanutkaan, miten puuhakasta elämä koiravauvan kanssa on. Loputtoman energinen ja iloinen tassuterapeutti saa minut toilailuillaan ja tempuillaan hyvälle tuulelle keskellä synkintä talvea ja viehän se minut väkisin ulkoilemaankin säässä kuin säässä. Elviksen mielestä läppärin näpyttely on muuten ilmeisesti melko turhaa touhua, joten tätä kolumnia kirjoitellessa olenkin lukuisia kertoja heitellyt karvapalloa ja pitänyt luovia taukoja kiskomalla kilpaa ajat sitten sisuksensa menettänyttä pehmolelun repaletta.

Eli selätetään selkäviikot kukin tavallamme. Joku hiihtää tuhat kilometriä, toinen neuloo korillisen sukkia tai opiskelee uutta kieltä tai rakentaa lumilinnoja. Minä heittelen tyytyväisenä karvapalloa ja väistelen naskalihampaita. Kevättalven aurinkoisia päiviä ja yhteisiä kävelyretkiä jäälle jo suorastaan odotan – eli eiköhän tämä tästä taas iloksi muutu!

Kirjoittaja on yrittäjä ja Kangasniemen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja