Poikkeusolojen pähkinät osa 42

0

Tämän viikon kysymykset laativat Titta Väyrynen ja Beckerin koulun 6A-luokan oppilaat. He valitsivat kysymysten teemaksi oppilaitten vapaa-ajan touhut. Ensi viikon kysymysten laatijaksi oppilaat haastavat Toni Reinikaisen.

Kysymykset:

1. Kuinka monta oppilasta Beckerin koulussa on tänä lukuvuonna?

A noin 150

B noin 200

C noin 250

2. Minkä nimisessä talossa on Puula-partion kokoontumistila, partiokolo?

A Puulan Mansikassa

B Tervaniemen Tuvalla

C Majalan Hovissa

3. Kuinka kauan partiotoimintaa on ollut Kangasniemellä?

A 70 vuotta

B 90 vuotta

C 100 vuotta

4. Kumpi talkoilla tehty rakennus Kangasniemellä on vanhempi

A Puula-partiolaisille tehty partiomaja vai

B jäähalli eli Tehomet-areena?

5. Montako pelaajaa ringetessä saa olla hyökkäysalueella samaan aikaan?

6. Mikä on 6. luokkalaisten ikäkausitunnus salibandyssa? Pelaavatko he KaPa-51:n

A F1-junioreissa

B C2-junioreissa

C D2-junioreissa?

7. Missä hevosurheilulajissa taiteillaan hevosen selässä?

8. Kuka pitkänlinjan hiihtovalmentaja toimii yhä Kalskeen nuorten hiihtovalmentajana?

9. Paljonko elokuvalippu Kangasniemen elokuvateatteri Kangastuksessa maksaa?

10. Missä pelissä voi evolvata, transferrata ja raidata?

A Minecraft

B Pokemon Go

C Afrikan tähti

Oikeat vastaukset paperilehdessä ja näköislehdessä sivulla 10.