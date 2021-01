Essoten alue siirtyi koronan perusvaiheeseen – rajoitukset pääosin säilymässä

0

Essoten alueen koronanyrkin tulkinnan mukaan alue on siirtynyt toistaiseksi koronaepidemian perusvaiheeseen, tiedottee Essote. Eri viranomaisista koostuva koronanyrkki teki linjauksen kokouksessaan tänään keskiviikkona. Tartuntojen määrä ja sitä myötä alueellinen ilmaantuvuusluku ovat pudonneet siinä määrin, että viralliselta nimeltään Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä katsoo alueen olevan perusvaiheessa.

– Rajoitukset pidetään pääosin entisellään, koska uusia muunnoksia viruksesta on liikkeellä. Valtiovallan puolelta on tullut tästä myös ohjausta ja tavoitteena on, etteivät tartunnat lähtisi hallitsemattomaan nousuun. Suurimmat muutokset ohjeistukseen tulivat ulkona tapahtuvaan aikuisten harrastustoiminnan mahdollistamiseen, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja ja koronanyrkin puheenjohtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Alueen kunnat tulevat tekemään omia ohjeistuksiaan ja rajoituksiaan Essoten alueen koronanyrkin linjausten perusteella 22. tammikuuta mennessä. Itä-Suomen Aluehallintovirasto on myös tehnyt omia linjauksiaan. Niiden mukaan yli 20 hengen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 22. päivä helmikuuta saakka. Viraston mukaan muuntunut koronavirus voi aiheuttaa aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja vaarantaa terveydenhuollon kantokyvyn. Lisäksi aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Essoten mukaan uusia koronatartuntoja on löytynyt eilen tiistaina yksi Mikkelistä. Tartunnan johdosta noin kymmenen henkilöä on asetettu karanteeniin. Tartunnan lähde on muualla Suomessa. Seudulla on myös oleskellut muilla alueilla koronatesteissä positiivisen tuloksen saaneita henkilöitä. Tämän johdosta Essote on päivittänyt altistumisen paikkoja, joita on Mikkelissä viime päiviltä muun muassa la 16.1. klo 12-16 Kauppakeskus Stellassa (H&M, Sokos, S-Market, Café Stella), pe 15.1. klo 16.20 (n. 1 h) Cafe Bar Sokkalassa ja klo 17-18 K-Supermarketissa Rantakylässä ja to 14.1. klo 18.30-19.30 Graanin liikekeskuksen Hesburgerissa ja klo 19-20.30 Graanin liikekeskuksen Prismassa. Kaikki altistumispaikat löytyvät: Koronaviruksen altistumispaikat Essoten alueella – Essote.

Koronarokotuksia on annettu Essoten alueella vauhdikkaasti. Tällä viikolla alkavat toisen annoksen rokotukset, jotka annetaan 3-4 viikkoa ensimmäisestä.

– Ensi viikolla saamme puolet vähemmän rokotteita kuin mitä alun perin oli suunniteltu Essoten saavan. Tämä johtuu siitä, että Suomeen tulee vähemmän koronarokoteannoksia. THL määrittelee koronarokotemäärät sairaanhoitopiireille, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Koska rokotteita tulee nyt selkeästi vähemmän, rokotteet menevät toistaiseksi kakkosannosten jakoon. Ne, joilla on jo aika ensimmäiseen rokotukseen, saavat rokotteen suunnitellusti.

– Olemme varautuneet jatkamaan laajasti koronarokotuksia, kun saamme rokotteita lisää. Alustavan tiedon mukaan mahdollisesti jo viikolla kuusi olisi tulossa isompi rokote-erä, Gärdström kertoo.