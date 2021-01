Yli 85-vuotiaiden koronarokotukset alkaneet – rokotusaikoja on tarjolla vielä vähän

0

Yli 85-vuotaiden eli vuonna 1935 sitä ennen syntyneiden rokotukset ovat käynnistyneet, tiedottaa Essote. Essoten nettisivuille on avattu ajanvaraus, jonne rokotukseen oikeutetut tai heidän läheisensä voivat tehdä rokotukseen oikeutetulle hänen puolestaan varauksen.

– Aikoja on vielä valitettavan vähän, koska rokotteita tulee hitaasti ja osa rokotteista alkaa mennä jo aiemmin rokotteen saaneen toiseen pistokseen. Avaamme aikoja lisää heti, kun saamme tietoa rokotteiden saapumisesta. Valtaosan tästä asiakasryhmästä tavoitamme kotihoidon kautta, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Ajanvaraus ja lisää tietoja Essoten alueen koronavirusrokotuksista löytyy osoitteesta essote.fi/koronarokotus

Essote myös avaa 19. tammikuuta lähtien koronatiedusteluja varten uuden puhelinnumeron 040 359 9781. Numerosta voi kysellä lisätietoja, jos muualta ei löydy tietoa. Numerosta vastataan arkisin klo 8–15. Sen kautta voi myös varata rokotusajan, jos rokotettavalla ei ole nettiyhteyksiä tai henkilöä, joka voi tehdä rokotusajanvarauksen.

Essoten ohjeet turvalliseen rokottautumiseen:

-Tule rokotukseen vain terveenä ja varatulle ajalle.

– Käytä kasvomaskia.

– Desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa.

– Säilytä turvavälit (2 metriä) muihin odottaessasi.

-Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi.

-Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti.

Essoten julkaiseman koronarokotusmittarin mukaan sote-kuntayhtymän alueella on tähän mennessä rokotettu yli 3400 henkilöä, joka 4,2 prosenttia alueen yli 16-vuotiaasta väestöstä.

Valtakunnallisessa korona-asioiden puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa myös yleistä tietoa koronaviruksesta sekä neuvontaa Koronavilkku-sovelluksen käytössä. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Viikonlopun aikana on Essoten alueelta löytynyt kaksi uutta koronatartuntaa. Toinen positiivinen koronatestien tulos havaittiin jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta. Toinen tartunta löytyi taas muualta Suomesta tulleelta henkilöltä. Tämän tapauksen johdosta alle 10 henkilöä on asetettu karanteeniin.

– Kokonaistilanne näyttää hyvältä. Viime viikon tartuntaketjut on saatu hallintaan. Testausmäärät ovat kuitenkin edelleen kovin pieniä. Testaukseen pitää tuoda myös nuoret pientenkin koronaan viittaavien oireiden johdosta, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Kangasniemellä on testein varmennettuja koronatartuntoja epidemian alusta alkaen yhteensä 31. THL:n tartuntatautirekisterin luvut päivittyvät muutamien päivien viiveellä.