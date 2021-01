Uusia koronatartoja Essoten alueella – rokotustahdin arvioidaan hidastuvan

0

Eilisen (14.1.) jälkeen Essoten alueella on löydetty neljä uutta positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa Essote. Kolme tapausta liittyy aiempiin tartuntaketjuihin ja yksi on todettu ulkomailta palanneelta henkilöltä.

Torstaina Essote tiedotti seitsemästä uudesta koronatartunnasta, joista kuusi löytyi Mikkelistä. Ne liittyvät aiempiin tartuntoihin. Yksi positiivinen testitulos löytyi Juvalta.

– Sairastuneiden joukossa on valitettavasti myös keskussairaalan lähikuntoutusosastolla taudille altistuneita potilaita ja hoitajia. Kymmeniä Essoten työntekijöitä on asetettu karanteeniin ja tällä on vaikutusta palvelutuotantoomme. Aiemmin varattuja vastaanottoaikoja joudutaan perumaan, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Rokotukset ovat jatkuneet hyvällä vauhdilla. Tähän mennessä ensimmäisen rokotteen on saanut Essoten alueella noin 3000 henkilöä. Luvussa ovat mukana myös Pieksämäen rokotukset.

– Essoten alueen vanhuspalvelutalojen asukkaat on nyt pääosin rokotettu, samoin koronatyötä tekevät henkilöstö ja merkittävä osa vanhuspalvelutalojen henkilöstöstä. Noin 3,6 prosenttia yli 16-vuotiaista on saanut rokotteen, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Jatkossa rokotustahti näyttää kuitenkin hidastuvan.

– Uusien tietojen mukaan rokotemäärät tulevat pienenemään jatkossa. Aloitamme nyt yli 85-vuotiaiden rokotukset, mutta rokotustahti tulee olemaan nykyistä hitaampi siihen saakka, kunnes suurempia määriä rokotteita saadaan maahan. Osa rokotteista alkaa mennä pian myös kakkospistokseen. Tilanne paranee todennäköisesti sitten, kun maahan aletaan saada suurempia määriä AstraZenecan rokotetta nykyisen Pfizer-yhtiön rokotteen rinnalle, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.