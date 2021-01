Poikkeusolojen pähkinät osa 41

0

Kysymykset:

1. Kuka kangasniemeläinen voitti Euroopan mestaruuden vuonna 1989 ja missä lajissa?

2. Milloin Kangasniemelle myönnettiin ensimmäinen hirvenkaatolupa?

3. Missä ko. lupa käytettiin?

4. Minä vuonna Kangasniemen väkiluku oli kaikkein suurimmillaan, 11987 henkeä?

5. Mikä eläin aiheutti eniten kuolemantapauksia ihmiselle vuosina 1998-2015?

6. Minä vuonna tapahtui ns. ”Mikkelin pamaus”?

7. Mikä on Suomen suosituin koirarotu?

8. Mitä tautia vastaan suurin osa suomalaisista sai rokotteen sokeripalassa vuonna 1985?

9. Montako saarta on Puulassa?

10. Mikä on niistä suurin?

Oikeat vastaukset löytyvät torstaina 14. tammikuuta ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Tämän viikon pähkinät laativat Janet ja Jouni Tervashonka. He haastavat ensi viikon kysymysten laatijoiksi Titta Väyrysen ja Beckerin koulun 6A-luokan.