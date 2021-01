Essoten alueella uusia tartuntoja Essoten työntekijöillä ja Mikkelin kouluissa

0

Eilisen jälkeen on Essoten alueelta löydetty neljä uutta koronatapausta, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Kaksi tartunnoista on havaittu Essoten työntekijöillä. Tapaukset eivät liity toisiinsa. Toisen tartunnan johdosta Essote on laittanut karanteeniin useita kymmeniä Mikkelin keskussairaalan potilaita Mikkelin lähikuntoutusosastolta.

Lisäksi kaksi tartuntaa on todettu Mikkelin kouluissa, joista toinen Urpolan koulussa ja toinen Mikkelin lukiossa. Essote ottaa yhteyttä altistuneisiin ja asettaa heidät karanteeniin.

– Kaikkien tartuntojen ei lähde ole vielä tiedossa. Tämä osoittaa, että tautia on todennäköisesti liikkeellä paljon ilmitulleita tapauksia enemmän. Kaikkien vähänkään oireisten tulee käydä testissä, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronarokotteita on Essotessa annettu tähän päivään mennessä noin 1 500 kappaletta.