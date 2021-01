Kaksi uutta koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – rokotukset käynnissä hoivakodeissa

0

Essoten alueelta on löytynyt kaksi uutta koronatartuntaa, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Toinen positiivisista testien tuloksista löytyi perjantaina 8. tammikuuta Essoten työntekijältä Mikkelin keskussairaalalta. Tartunnan johdosta Essote on testannut henkilöstöään laajasti viikonlopun aikana. Uusia tapauksia ei ole löytynyt. Toinen tartunnoista löytyi jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta.

– Alueella on oleskellut myös muilla alueilla positiiviseksi todettuja henkilöitä. Tämän johdosta karanteeniin on viikonloppuna asetettu muutamia Essoten alueen asukkaita. Tautia on siis liikkeellä ja varovaisuutta kannattaa noudattaa, vaikka kokonaisuutena tilanne näyttää menneen parempaan päin, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronarokotukset etenevät Essotessa vauhdilla ja painopiste on siirtynyt ikäihmisten palvelutaloihin.

– Kansalaisten laajoista massarokotuksista olemme vielä viikkojen päässä. Tulemme viestimään niistä laajasti, kun rokotteiden saanti varmistuu. Tässä vaiheessa niistä ei kannata kysellä, sanoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Kangasniemeltä ei ole löydetty testeissä koronatartuntoja vielä tämän vuoden puolella. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Kangasniemellä on testein varmennettuja koronatartuntoja epidemian alusta alkaen edelleen yhteensä 31. THL:n tartuntatautirekisterin luvut päivittyvät muutamien päivien viiveellä. Edellisen kerran THL:n tilastoihin kirjattiin tartuntoja Kangasniemeltä 19. joulukuuta.