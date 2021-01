Pääkirjoitus: Rokotukset alkoivat

0

Taakse jäänyttä vuotta leimasi korona. Turvavälit, kasvomaskit, käsidesit, tilaisuuksien perumiset sun muut. Korona osoittautui vakavaksi taudiksi, joka aiheutti paljon sairautta ja surua. Kangasniemikin sai osansa sekä sairastumisista että kuolemantapauksista.

Uhkaavista tilanteista huolimatta Essoten alueella on onnistuttu jäljittämään tartuntaketjut ja saamaan tautitilanne hallintaan. Vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa puheenjohtaja Tommi Vehmala totesi, että ilman Essotea Kangasniemi olisi ollut koronan kanssa liemessä. Vehmala oli täysin oikeassa. Nyt Essoten leveät hartiat ja asiantunteva organisaatio ovat osoittaneet voimansa.

Uuteen vuoteen lähdetään toiveikkain mielin. Tarvittavia varotoimia on edelleen noudatettava, mutta apu taudin voittamiseen näyttää olevan lähellä. Terveydenhoidon henkilöstön rokotukset aloitettiin Mikkelissä jo viime vuoden puolella. Kangasniemellä ensimmäiset piikit pistettiin tiistaina. Aloitettu on myös asumispalveluiden ja laitoshoidon henkilökunnan ja asukkaiden rokotukset. Yli 70-vuotiaiden kansalaisten ja muiden riskiryhmäläisten rokotukset käynnistyvät helmikuussa.

Rokotusten ansiosta on onnistuttu voittamaan lukuisa määrä tauteja. Siksipä koronarokotus kannattaa ehdottomasti ottaa. Rokotuksen ottamalla jokainen suojaa itseään ja samalla myös lähimmäisiään.