Koronarokotukset etenevät nopeasti Essoten alueella – Koronalääkärit huolissaan testeissä käyntien vähäisyydestä

Kaksi uutta positiivista koronatestien tulosta on löytynyt eilisen (7.1.) jälkeen Essoten alueelta, kertoo sote-kuntayhtymä tiedotteessa. Mikkelissä havaitun tartunnan johdosta on karanteeniin määrätty muutamia ihmisiä ja tartunta on todennäköisesti saatu ulkomailta. Toinen tartunnoista ilmeni Pieksämäellä.

Koronalääkäreiden mukaan testeissä kävijöiden määrät ovat edelleen pysyneet huolestuttavan matalina. Esimerkiksi torstaina alueella testattiin 194 näytettä, kun ennen joulunpyhiä määrät olivat jopa 400-600 testin luokkaa.

– Joulunaikaan moni on matkustellut tai sukulaisia ja tuttavia on käynyt kylässä alueella. Puolittuneet testausmäärät luovat epävarmuutta tilannekuvaamme. Testeihin on syytä hakeutua pientenkin oireiden vuoksi, kehottaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Essote rokottaa parhaillaan koronatyötä tekevää henkilöstä ja palvelutalojen asukkaita.

– Rokotukset etenevät nopeasti. Eiliseen mennessä rokotteen oli saanut kaikkiaan 1086 henkilöä. Lisää rokotteita tuli torstaina noin 2000 henkilölle. Annamme ne vajaan viikon aikana, kertoo Gärdström.

Tilastoinnin ongelmien takia kaikki annetut rokotteet eivät näy vielä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoterekisterissä. Rekisteri näytti tätä tiedotetta tehtäessä vain noin 50 rokotusta.

– Olemme siis antaneet ensimmäisen rokotteen jo noin prosentille väestöstämme, mikä on yksi nopeimmista rokotusvauhdeista koko maassa ja pärjää hyvin kansainvälisestikin. Rokottaisimme toki nopeamminkin, jos rokotteita tulisi enemmän. Varmasti myös kansallinen rokotustahti on ollut nopeampaa kuin mitä julkisuudessa on arvioitu, jos myös muualla on ollut vastaavia ongelmia. Olemme tästä informoineet THL:lle ja pyrimme ratkomaan tilastointiongelmat, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Tilastoinnin ongelmat johtuvat teknisestä ongelmasta tietojärjestelmässä.