Opistot pääsevät aloittamaan kevätlukukautensa – harrastustoiminnan ikäraja nousee kunnan tiloissa 18 vuoteen

Kangasniemen kunta jatkaa kunnan toiminnan koronarajoituksia 22.1.2021 saakka, tiedottaa kunta verkkosivuillaan. Muutoksena 11.1.2021 alkaen aiempaan on, että alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta turvataan huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja siten, että saattajien lähikontakti on vältettävissä. Lisäksi kunta mahdollistaa Puulan seutuopiston ja Mikkelin musiikkiopiston kevätlukukauden toiminnan aloittamisen luokkatiloissa rajoitteet huomioiden.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt yli 20 henkilön yleisötapahtumat 22.1.2021 saakka.

Kangasniemen kunta pitää 22.1.2021 saakka suljettuina Kunnantalon Kangasniemi-salin ja kuntosalin sekä urheilukeskuksen kuntosalin. Kunta pitää kaikki koulut suljettuina ulkopuolisilta toimijoilta, niillä poikkeuksilla, että alle 18-vuotiaiden harrastetoimintaa voi tiloissa olla ja Puulan seutuopisto ja Mikkelin musiikkiopisto voivat aloittaa kevätlukukauden luokkatiloissa rajoitteet huomioiden.

Tehomet Areena ja juoksusuora ovat suljettu, mutta alle 18-vuotiaiden harrastetoiminta turvataan näissä tiloissa huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja siten, että saattajien lähikontaktit ovat vältettävissä. Nuorisotilassa suositellaan rajaamaan henkilömäärä edelleen enintään 20 henkilöön ja siten, että turvavälit säilyvät ja yli 15-vuotiaat käyttävät kaikissa kontakteissa maskeja. Kirjastossa samassa sisätilassa voi olla edelleen enintään 20 henkilöä turvavälit huomioiden. Kirjastossa kävijöiden edellytetään käyttävän maskeja.

Kunnantalon aula on auki maanantaista perjantaihin kello 9.00 – 11.30. Kunnantalolla kävijöiden edellytetään käyttävän maskeja.

Lisäksi kunta suosittelee, että ulkoilua harrastetaan voimassa olevat suositukset huomioiden. Mm. mikäli urheilukeskuksen luistelukaukalo saadaan avatuksi, on siellä pidettävä turvavälit ja enintään 20 henkeä voi olla kerrallaan jäällä. Käyttäjien vastuulla on ohjeiden huolehtiminen. Kunta ei järjestä yleisötilaisuuksia. Kokouksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.

Kunta suosittaa Essoten ohjeistuksen mukaisesti käyttämään kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa kodin ulkopuolella. Tämä koskee myös lasten vienti- ja hakutilanteita varhaiskasvatukseen, kouluun ja harrastuksiin. Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.