Koronarokotukset aloitettiin Essotessa

Koronarokotukset on aloitettu Essoten alueella aamulla 31.12. Essoten tiedotuksen mukaan ensimmäisten joukossa rokotteen saivat Mikkelin keskussairaalassa anestesiaylilääkäri Heikki Laine ja teho- ja valvontaosaston sairaanhoitaja Marketta Rissanen.

– Hyvä kun saadaan rokotukset käyntiin, innostunein mielin olen sitä odottanut. Tämä vuosi on kuitenkin pitkällä työurallani ollut aivan poikkeuksellinen, epätietoisuus on ollut henkisesti kuormittava tekijä, kun ei ole tiennyt mistä pitää vielä selvitä. Toivottavasti päästään keväämmällä normaaliin arkeen, sanoo ensimmäisenä rokotteen saanut Marketta Rissanen.

Ylilääkäri Heikki Laineelle rokotus oli tuttu toimenpide.

– Toivon, että mahdollisimman moni ottaa rokotteen, kun se tulee laajasti saataville. Vain siten saadaan sen suojasta kaikki mahdollinen irti. Teho-osastolla olemme nähneet, miten kuolettavan ankara tauti voi olla, Laine sanoo.

Rokotteen toinen pistos annetaan 21 päivän kuluttua. Vasta neljän viikon päästä nyt rokotteen saaneilla on täysi hyöty tästä rokotteesta.

Rokotukset tehdään Essotessa valtakunnallisen koronastrategian mukaisesti.

– Ensiksi rokotusta tarjotaan niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat COVID-19 -potilaita. Heidän rokotuksensa voidaan toteuttaa tammikuussa. Seniori-ikäisten palvelutalojen asukkaiden ja henkilökunnan rokotukset voidaan pääosin toteuttaa tammi-helmikuussa. Heidän rokottamisensa alkaa 4. tammikuuta, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Seuraavaksi rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Laajemmin koko väestöä päästään rokottamaan todennäköisesti kevään aikana.

Koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin sairastuneita on löytynyt Essoten alueelta kaikkiaan 535.

– Noin 25 prosenttia tartunnoista on löytynyt ulkomaalaistaustaisilta henkilöiltä. Tämä noudattaa hyvin myös muualla Suomessa todettuja löydöksiä ulkomaalaistaustaisten osuudesta. Olemme yllättävän kansainvälinen maakunta, kun näitä lukuja katselee, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Sairaalahoitoa joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa on saanut kaikkiaan lähes 100 henkilöä.

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden takia on Essoten alueella menehtynyt kaikkiaan 20 henkilöä. Joulukuussa menehtymisiä kirjattiin kaikkiaan 15.

– Marras-joulukuussa tauti pääsi laajoista turvatoimista huolimatta leviämään iäkkäämpien ihmisten parissa hoitolaitoksissa mm. Kangasniemen jaksohoitoon ja Valonan ikäihmisten asumispalveluihin Pieksämäellä. Tartunnat levisivät myös yksityistapahtumien kautta. Ilman rajoitustoimia tilanne olisi varmasti ollut hyvin synkkä koko alueella, sanoo Seppälä.

Koronatestejä Essoten alueella on tehty kaikkiaan yli 32 000 kpl.