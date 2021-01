Essoten alueella kolme uutta koronatartuntaa

0

Keskiviikon (30.12.) jälkeen Essoten alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Essoten tiedotteen mukaan tartunnat on todettu Mikkelissä ja Pieksämäellä. Joukossa on myös yksi sote-alan työntekijä, jonka vuoksi muutamia Essoten henkilöstöön ja potilaisiin kuuluvia henkilöitä on asetettu karanteeniin.

– Ihan kuten joulun pyhinäkin, muistetaan juhlia rauhallisesti myös vuodenvaihdetta ja mennään turvallisuus edellä kohti vuotta 2021. Välttäkäämme kokoontumisia varsinkin sisätiloissa. Joulun aikana koronanäytteenottojen määrät notkahtivat. Testiin pitäisi kuitenkin tulla pienistäkin oireista, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä muistuttaa.

Turvallisen vuodenvaihteen pääoheet: