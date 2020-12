Joulutarina: Anna, Elvis ja saavillinen piparkakkutaikinaa

0

Oli melkein jo joulu. Elvis oli tullut meille viikonlopuksi. Halusin viettää Elviksen kanssa pikkujouluja, koska aaton olisimme tietysti erillämme. Olin jo suunnitellut illan ohjelman:

– Syödään piparkakkutaikinaa.

– Päristään.

– Leivotaan pari piparia.

– Poltetaan ne uunissa, jotta saadaan hyvä, jouluinen tuoksu koko taloon.

Mutta sitten suunnitelmat menivät uusiksi: mummoni soitti.

– Kutsuisin sinut ja perheesi viettämään meille… pikkujouluja, mummo kailotti.

Joskus mummo ei muistanut, että puhelimessa saattoi puhua ihan normaalilla äänellä.

Kiitin kutsusta ja kiirehdin varmistamaan:

– Voiko Elviskin tulla?

– Totta kai! Mitä enemmän porukkaa, sen enemmän saadaan lei… sitä hauskempaa tulee.

Jokin mummon epätavallisen epävarmassa puhetyylissä sai minut epäileväiseksi. Välitin kutsun kuitenkin myös vanhemmilleni.

– Nyt en valitettavasti malta, äiti vastasi ja tyrskähti.

– Mutta voimme toki viedä sinut ja Elviksen mummolle, jos haluatte mennä, isä lupasi ja hörötti.

– Minä tahon mukkaan! Veikko huusi ja ponkaisi sohvalta äidin sylistä.

Veikko halusi aina kaikkialle.

Ilari höpisi jotain cringestä mummosta ja chilistä tai jostain muusta. Se tarkoitti ilmeisesti, että hänellä oli este.

Se ei haitannut minua. Olin varma, että Elviksellä, Veikolla ja minulla olisi mummolassa hauskat pikkujoulut.

Käännyin katsomaan, mikä huvitti vanhempiani niin paljon. Televisiossa pyöri Joulupuu on kärvennetty -elokuva. Siinä miekkosen valtasi totaalinen jouluhulluus ja valmistelut lähtivät lapasesta. En uskonut, että kukaan voisi oikeasti olla noin höperö. Nauratti.

Mummo tuli avaamaan oven naama jauhoissa ja tonttulakki vinossa. Näin heti, että joulun henki oli vallannut hänet.

– Tulkaa, meillä on kiire, mummo hössötti ja juoksi ottamaan uunista ensimmäistä piparipellillistä, joka näytti vähän kärvähtäneeltä.

– Joulun tuoksua, sanoin mummolle kannustavasti.

Piparkakkutaikinaakin oli onneksi jäljellä, sillä mummo oli tehnyt sitä saavillisen.

– Saanko maistaa taikinaa? kysyin kohteliaasti, vaikka tarkoitin tietysti sitä, että saanko syödä taikinaa niin paljon kuin jaksan.

– Totta kai! mummo lupasi jalosti ja vilkaisi palaneita piparkakkuja. – Piparit ovat parhaita taikinana.

Sitten minä, Elvis ja Veikko aloimme syödä taikinaa. Mummo sen sijaan teeskenteli leipovansa eli mittasi taikinaa piparimuotilla ja pisti sen jälkeen joka toisen tuotoksen pellille ja joka toisen suuhunsa.

Pitkän ajan kuluttua mahani sanoi stop. Mummokin näytti siltä, ettei olisi jaksanut enää leipoa. Tuijotin ainoaa paistoa odottavaa piparipellillistä ja sitten taikinasaavia. Muistin äidin ja isän katsoman elokuvan. Enää ei naurattanut.

– Tulikohan sinun leivottua vähän liian iso taikina? kysyin mummolta epäileväisenä.

Joskus määriä oli nimittäin vaikeaa arvioida.

Mutta mummo pudisti päätään. Näytti siltä kuin mummoa olisi itkettänyt.

Odotin tovin, mutta mummo ei puhua pukahtanut.

– Miksi sinä teitkään näin ison taikinan? kysyin lopulta.

Mummo alkoi vollottaa ääneen. En ymmärtänyt ihan kaikkea, mitä mummo mumisi, mutta ilmeisesti hän halusi ilahduttaa leivonnaisillaan naapurustoa ja kaikkia tuttuja. Pakastinkin oli kuulemma täynnä torttutaikinaa, joka odotti leipomista.

– Kun on ollut niin vaikea vuosi, mummo niiskaisi ja jatkoi kuiskaten: – Lisäksi torttutaikina oli tarjouksessa.

Ymmärsin hyvin. Mietin tovin, miten voisin lohduttaa mummoa.

– Mutta tiedäthän sinä, että ajatus on tärkein?

Mummo sanoi tietävänsä sen varsin hyvin, mutta epäili, etteivät kaikki hänen kaverinsa osaisi lukea hänen kauniita ajatuksiaan.

– Minun kun tulee ajateltua vähän kaikenlaista, mummo soperteli ja näytti kahelilta itseltään.

Sitten mummo ryhdistäytyi ja sanoi lähtevänsä hetkeksi lenkille, koska epämääräinen laahustelu paikasta toiseen rauhoitti hänen mielensä.

– Pärjäättekö hetken keskenänne? mummo kysyi.

Nyökkäsin. Aavistelin, että minun pitäisi yrittää auttaa mummoa. Valitettavasti en ollut kummoinenkaan kokki.

Onneksi tiesin ainakin kolme henkilöä, jotka osasivat käyttää uunia.

Palattuaan raahustelulenkiltä mummo oli vieläkin niin sekaisin väsymyksestä ja ylimitoitetuista suunnitelmista, että soitti omaa ovikelloaan. Se oli hyvä, sillä näin saimme vähän lisäaikaa.

Kun avasin oven, mummo näytti aivan toistaitoiselta lapaselta.

– Tervetuloa! sanoin kohteliaasti ja ojensin mummolle joulutortun.

Olin siitä todella ylpeä, koska se ei ollut ollenkaan palanut. (Ensimmäinen torttusatsi tosin oli joutanut roskikseen.)

Mummo mutusteli kaihoisana torttuaan ja vilkaisi ympärilleen.

Isäni tiskasi juuri astioita. Äiti pesi Veikkoa, joka oli liimannut piparkakkutaikinaa hiuksiinsa. Ilari, jonka lempiaine oli kotitalous, hääräili juuri uunin luona. (Ilarista mummon jouluhulluus oli eeppistä, mummo himmee ja hänellä itsellään oli kuulemma taas jotain flexattavaa koulussa.) Elvis teki piparkakkuja ennätysnopeasti molemmilla käsillään.

– Kappas vain, mummo sanoi ja oli sitten pitkään hiljaa.

Olin pakannut valmiit tortut ja piparkakut kauniisti odottamaan kuljetusta mummon kavereille.

Olin nimittäin oivaltanut, että vaikka mummo halusi auttaa muita, hänkin tarvitsi välillä apua.

Yhteistyössä oli voimaa.

Maria Kuutti

Kirjoittaja on kangasniemeläinen lastenkirjailija, jolta ilmestyy ensi huhtikuussa sarjan viimeinen osa Anna ja Elvis risteilyllä.

Tämän joulutarinan on kuvittanut Marian 9-vuotias tytär Rauha Kuutti.