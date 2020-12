Pääkirjoitus: Poikkeuksellista, mutta hyvää joulua

0

Tämä vuosi tullaan muistamaan koronasta. Se sotki valtiontalouden, monen yrityksen bisnekset, perheiden lomasuunnitelmat ja myös tavallisen arjen. Maskien, käsidesien ja turvavälien vuoksi moni kohtaaminen on tänä vuonna jäänyt väliin.

Joulu on suomalaisille perheiden ja sukujen juhla. Perinteeksi on tullut, että kokoonnutaan yhteen isommalla porukalla. Tämä vuosi katkaisee monet tuollaiset perinteet. Vaikka virallisia rajasulkuja ei keväiseen tapaan nyt ole, halutaan viranomaisten suosituksia noudattaa ja monet auto- ja junamatkat jäävät tekemättä. Joulua tietenkin haluttaisiin juhlia suvun ja isovanhempien kanssa, mutta sellaisia riskejä ei nyt haluta ottaa, jotka saattaisivat vaarantaa riskiryhmiin lukeutuvien ikäihmisten hengen.

Tämä koronavuosi on ollut ankea. Moni on menettänyt läheisensä. Yksinäisyys on vaivannut sekä ikäihmisiä että nuoria. Teams-palaverit, kuvapuhelut ja säännöllinen viestien vaihto ei ole pystynyt korvaamaan sosiaalisten kontaktien puutetta. Ankeutta tietenkin alleviivaa se, että korona on keskuudessamme vielä sitkeästi näin joulunakin.

Joulun sanoman keskiössä on valo. Niille jotka uskovat joulun kristilliseen sanomaan, valon tuo lapsi seimessä. Niille jotka eivät usko, riittää tieto siitä, että vuoden pimein päivä on takana ja kuljemme taas kohti valoa, kevättä ja kesää. Valoa näkyy myös koronatilanteessa. Rokotteita on tulossa, joten sopii odottaa, että virus saadaan pian kuriin.

Siksipä toivotan kaikille iloa ja valoa sekä hyvää – vaikkakin poikkeuksellista – joulua.