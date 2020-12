Kolumni: Joulupukki matkaan ei käy

0

Kaikki eivät enää usko joulupukkiin. Sen olen tiennyt jo pitkään. Aikuisten korvien välistä karisee helposti samaan tahtia kuusenneulasten kanssa pois kaikki tunteisiin liittyvä vilpittömyys. Lapsilla on tunteet tallella. He pääsevät joulun tunnelmaan kiinni, koska eivät ota kaikkea liian tosissaan. Vanhemmat ovat tässä suhteessa usein täysin lahjattomia, vaikka jakaisin heille lahjoja yllin kyllin.

No. Nyt täytyy tunnustaa, että tänä vuonna on järkkynyt omakin usko itseeni. Olenko enää joulupukki lainkaan, jos en koronan vuoksi pääse vierailemaan lasten luona? Voinko pysyä pukkina, jos lahjat jäävät antamatta?

Pahasti järkytyin, kun luin THL:n ohjeita.

Jouluna läheisten kanssa vietetty aika on tärkeää, eikä yksin kannata jäädä tänäkään vuonna. Nyt on kuitenkin hyvä juhlia samassa tilassa vain läheisimpien ihmisten kanssa ja käyttää luovuutta muiden tapaamisessa. Ikääntyneiden läheisten kohdalla on tärkeää noudattaa heidän toiveitaan joulunvietosta, opasti THL:n johtaja Mika Salminen.

Ei saa matkustella kauaksi omalta kotiseudulta. Pitää kokoontua vain oman perheen kesken. Pitää välttää kiirettä ja tungoksia. Riskiryhmäläisten pitäisi olla omissa oloissaan. Ja tietenkin pitää pitää turvavälit. Ja käyttää käsidesiä. Ja yskiä vain hihoihin. Tai mieluummin olla yskimättä kokonaan.

Miten voin tästä kaikesta selvitä? Jo nuoret 70-vuotiaat ovat riskiryhmäläisiä. Niin varmaan minäkin, kun ikää on jo yli 300 vuotta. Ja yskä. Miten siitä voi päästä eroon, kun on satoja vuosia kysellyt matalalla äänellä: Onko täällä kilttejä lapsia? Jo äänen bassorekisteri kuulostaa jonkinmoiselta keuhkoahtaumalta? Ole tässä sitten säikyttelemättä ihmisiä.

Ja turvavälit. Lapset ovat tottuneet kapuamaan syliini. Miten voi tätä tehtävää hoitaa kahden metrin päästä? Ja miten näyttää iloista ilmettä, jos partapehkon lisäksi täytyy verhoutua kasvomaskiin ja visiiriin?

Kokonaan oma lukunsa on tuo Petteri -poro. Lennonjohto ei myönnä hänen vetämälleen valjakolle lentolupaa, kun Petterin kuono on punainen. On kuulemma selvä koronan merkki. Kuumetta on mitattu sieltä ja täältä. Ja nyt on punaisen kuonon vuoksi koko tokka kahden viikon karanteenissa.

Minunkin nenäni punaan puuttuivat. Uskoivat kuitenkin, kun vakuutin, että rommitotin nostattama puna häipyy parissa tunnissa. Ja sitä paitsi: missään ei sanota, että lentävää rekeä ei saisi ohjastaa totin vaikutuksen alaisena.

Kaikki nämä vastoinkäymiset ovat järkyttäneet uskoa itseeni. Pahimman järkytyksen kuitenkin koin, kun kuulin Tatu Kemppaisen joululauluversion:

Ei koskea saa, ei halata saa, rohkeimmat voi tulla pleksi-ikkunan taa. Joulupukki matkaan ei käy.

Taas jäljittäjät soittaa ja muistiin merkitsee, niin oireetonkin tietää saa, hän karanteenin ansaitsee.

Vaan ei itkeä saa, ei meluta saa, tikku nenässä on paljon mukavampaa. Joulupukki matkaan ei käy.

Tämä Kemppainen ei ole kuka tahansa vanupuikon heiluttaja. Hän on lääkäri. Ja lääkärithän tietävät kaiken koronasta ja melkein kaikesta muustakin. Jos minua ei tänä jouluna näy, älkää ihmetelkö. Olen vain noudattanut lääkärin määräystä.