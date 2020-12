Yksitoista uutta koronatartuntaa kirjattu viikonlopun aikana, joista Kangasniemellä kaksi

0

Essoten alueella on löytynyt perjantain 18.12. jälkeen 11 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Pieksämäellä on kirjattu kuusi tartuntaa. Mikkelissä tapauksia ilmeni kaksi, Kangasniemellä kaksi ja Mäntyharjulla yksi. Mikkelin, Kangasniemen ja Mäntyharjun tapauksien tartunnanjäljitys on jo tehty, ja tapaukset ovat peräisin Essoten alueen ulkopuolelta tai liittyneet aiempiin ketjuihin. Altistuneet henkilöt on asetettu karanteeniin.

– Onneksi viikonlopun tapausten altistumismäärät ovat olleet pieniä ja se on merkki siitä, että rajoitukset ja suositukset ovat olleet toimivia. Tästä tietysti kiitos kuuluu vastuullisesti toimiville kansalaisille, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kiittää tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Kangasniemellä on testein varmennettuja koronatartuntoja epidemian alusta alkaen yhteensä 31. THL:n tartuntatautirekisterin luvut päivittyvät muutamien päivien viiveellä.