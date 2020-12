Poikkeusolojen pähkinät osa 39

0

1. Kangasniemellä on toiminut naiskotiteollisuuskoulu, minä vuosina?

2. Missä Kangasniemen kylässä ei koskaan ole ollut kansakoulua?

3. Kuinka monta oppilasta oli Kangasniemen kansakouluissa (luokat 1-6) yhteensä vuonna 1957?

4. Ennen Kangastusta Kangasniemellä toimi elokuvateatteri, mikä se oli nimeltään?

5. Marskin ryypyn aineosat?

6. Minä vuonna Kangasniemelle perustettiin päiväkoti?

7. Kirjallisuuden Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1984. Kenelle meni ensimmäinen palkinto?

8. Mikä oli Aku Ankan rosvojen – Karhukoplan – alkuperäinen nimi?

9. Keitä ovat Leo, Dick, Anne, Pauli ja Tim?

10. Kuka on sanoittanut Enkeli taivaan -virren?

Oikeat vastaukset painetussa lehdessä ja näköislehdessä sivulla 18.

Kysymykset laativat Irene Spännäri ja Hannu Laitinen. He haastavat seuraaviksi pähkinöiden laatijoiksi Anna ja Heikki Gröhnin.