Henkäys taivaan on koko kylän yhteinen joulukonsertti

0

Tänään maanantaina 21. joulukuuta kello 18 kannattaa kutsua ystäviä ja sukulaisia ympäri Suomea ruutujen äärelle hiljentymään yhdessä joulun viettoon. Tuolloin alkavat seurakunnan some-kanavien kautta soida Henkäys taivaan -joulukonsertin sävelet Kangasniemen kirkosta.

Konsertissa esiintyvät sisarukset Noora Kykyri (piano ja laulu) ja Niina-Maria Tiihonen (laulu). Luvassa on kokoelma vanhoja tuttuja joululauluja ja uudempia tulokkaita, joille kaikille on yhteistä se, että ne ovat koskettaneet myös esittäjiensä sydäntä. Saamme kuulla mm. laulut Toivo maailman, Sylvian joululaulu, Tiesitkö, Maria? sekä Taivas sylissäni.

Niina-Maria Tiihonen on tullut tutuksi monista seurakunnan tilaisuuksista, joissa hän on esiintynyt Lauri-miehensä kanssa duona tai luotsannut eri kokoonpanoja. Noora Kykyri puolestaan on Kälviällä asuva kahden lapsen äiti ja musiikin perusteiden opettaja, joka lapsiperheen arjen pyörittämisen ohella musisoi eri kokoonpanoissa.

– Musiikki oli vahvasti läsnä lapsuudenkodissamme. Äidin kautta muusikon elämä oli meille tuttua. Hänen jalanjäljissään musiikista tulikin ensin harrastus ja lopulta meille molemmille myös ammatti. Olemme esiintyneet yhdessä pienestä pitäen, ja näin välillemme on kehittynyt syvä luottamus ja yhteys. Toivomme, että se välittyy myös kuulijoille, kertoo Niina-Maria.

Tämän koko kylän joulukonsertin järjestävät yhdessä Kangasniemen seurakunta ja kunta sekä Osuuspankki ja Kunnallislehti. Lämpimästi tervetuloa mukaan seurakunnan Facebook- ja YouTube -kanavien kautta.

Henkäys taivaan joulukonsertti ma 21.12. klo 18 Kangasniemen ev.lut. seurakunnan some-kanavien kautta.