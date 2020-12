20. Päiväntanssi tänään suoratoistona verkossa

0

Koittilan kylässä toimiva Kokko1721 taiteilijaresidenssi järjestää jo kahdettakymmenettä kertaa pienimuotoisen tanssiesitystapahtuman.

Tapahtuma on perinteisesti pidetty Kokko1721 residenssissä maatilalla, mutta nyt korona-tilanteen takia esitys näytetään tänään torstaina 17. joulukuuta livestriimauksena eli reaaliaikaisena suoratoistona verkossa. Esityksen voi katsoa maksutta.

Kokko1721 residenssin taiteilijavieraina ovat tanssitaiteilijat Hanna Kahrola ja Oriane Paras, jotka tanssivat 17. joulukuuta näytettävässä esityksessä. He ovat työstäneet tanssiteosta karanteeniolosuhteissa ja residenssivierailu on toteutettu erityisjärjestelyin ja viisihenkisestä työryhmästä residenssiin saapui vain kaksi. Heidän työryhmä pohtii tanssitaiteessaan nykyhetkeä, lähitulevaisuutta, ihmisen ja teknologian yhdistelmää – kyborgia.

Verkossa nähtävä Päiväntanssi XX In Between II: The Name of us is Luborg -esitys on matka dystooppiseen postapokalyptiseen tulevaisuuteen. Tämä monikerroksinen näyttämökokemus tuo näkyviin transhumanismin nykyaikaisen uusliberalistisen narraation runollisen kritiikin. Esitys väittää, että kapitalismi ja tekno-fetisismi johtavat viime kädessä ekokatastrofeihin ja pandemioihin, joissa me kaikki joudumme kansanmurhan ja sirpaloitumisen uhreiksi.

Luborgin hahmo – kaukoavaruuden astronautin lapsenlapsi ja lähitulevaisuuden kyborgin lapsi – on maapallon tuleva olento, joka ilmentää herkkää runollisuutta, teknologiaa ja kuolevaisuuden kauneutta.

Päiväntanssi XX: ”In Between II: The Name of us is Luborg” to 17.12. klo 19 osoitteessa https://vimeo.com/event/528426