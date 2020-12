Poikkeusolojen pähkinät osa 38

0

Kysymykset:

1. Vuonna 1991 tuli kuluneeksi 100 vuotta Hiski Salomaan syntymästä, miten se liittyi Juice Leskiseen ?

2. Kangasniemen Kotiseutuyhdistys perustettiin 4.8.1936. Millä nimellä se alkujaan tunnettiin?

3. Mistä tunnetaan Eerik Akselinpoika Tott?

4. Kuka toimii tällä hetkellä EU:n komission puheenjohtajana?

5. Mitä leivonnaista pidetään piparikakun edeltäjänä ?

6. Mikä mitta on Puuta?

7. Kuka näistä artisteista ei ole julkaissut joululevyä; Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton ?

8. Missä sijaitsee kirjamäärältään maailman suurin kirjasto,

ja mikä on sen nimi ?

9. Kuka on julkaissut äskettäin omaelämäkerrallisen teoksen Luvattu maa?

10. Kangasniemellä syntynyt Ragnar Ekelund tunnetaan lähinnä taidemaalarina. Millä muilla taiteen alueilla hän toimi?

Oikeat vastaukset 17.12. ilmestyvässä Kangasniemen Kunnallislehdessä.

Tämän viikon pähkinät laativat Esa Muhonen ja Merja Matilainen.

He haastavat kysymysten laatijoiksi seuraavaan pähkinään Irene Spännärin ja Hannu Laitisen.