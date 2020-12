Kahdeksan uutta koronatartuntaa Essoten alueella

0

Uusia positiivisia koronatestien tuloksia on eilisen (14.12.) jälkeen havaittu Essoten alueella kahdeksan, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Yksi tartunnoista löytyi aiempiin ketjuihin liittyneiden ja karanteeniin asetettujen joukosta Mäntyharjulta. Seitsemän tartuntaa on löytynyt Pieksämäeltä.

– Tartuntojen määrä laskee hiljalleen. Varovaisen positiivisia signaaleja löytyy myös muualta lähialueilta. Terveyspalveluissa tilanne jatkuu haastavana. Essoten ja Pieksämäellä sijaitsevien yksiköiden osastohoidossa oli aamulla yli 30 henkilöä, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronalääkärit haluavat jälleen kiittää alueen väestöä vastuullisesta käyttäytymisestä sen jälkeen, kun koronatilanne Etelä-Savossa paheni.

– Ihmiset ja yritykset ovat toimineet erinomaisesti. Tartuntojen leviämisen ehkäisyssä meidän kaikkien toiminta on merkityksellistä. Vähennetään sosiaalisia kontakteja, pidetään turvavälejä ja käytetään maskia tilanteissa, joissa kohtaamiset muiden kuin oman perheen kanssa ovat välttämätöntä. Muistetaan hyvä käsihygienia, tähdentää pandemiapäällikkö Hans Gärdström.