Kolumni: Jaksaa, jaksaa

Olemme eläneet poikkeusolojen Suomessa lähes kymmenen kuukautta. Melkein siis vuoden. Pienen ja nuoren ihmisen aikajanalla se on hirveän pitkä aika. Lähes ikuisuus. Kun taas mietitään tällaisen keski-ikäisen, kohta ehtoopuolelle kääntyvän jänteellä, on se vain pieni räpäys vuosien ketjussa.

Tarkkana saa olla, kyseessä on salakavala juttu, jonka lopullista vaikutusta tutkittaneen pitkään. Nykyinen tästä kertyvän datan määrä antaa historian lääketieteen ynnä muiden tieteiden tutkijoille herkulliset asetelmat, kunhan saamme asiat järjestykseen. Ja sen piikin kannikkaan vai mihin se nyt laitetaankaan. Tärkeää on, että kaikki sen ottavat.

Poliisin toimintaan virus on vaikuttanut yllättävän vähän. Poliisihan joutuu varautumaan kaikenlaisiin uhkiin, mukaan luettuna pöpöt ja virukset kaikkina aikoina ja tämä on vain yksi lisämauste. Suojaimia ja ohjeita pyörii joka paikassa ja niitä käytetään tilanteiden niin vaatiessa järki kädessä. Aikaisemmin olisi ollut hieman huolestuttavaa, jos työkaveri tuoksui viinalle. Nykyään hän on ”turvallinen ja virushygieniastaan huolehtiva”. Kokouksia ja koulutuksia on siirretty etäksi ja oman aseman ulkopuolisia työkavereita näkee vain ruudun kautta tai keikalla. Pikkujoulukausi meni kaikilla vähän ”tylsäksi”. Moni organisaatio suunnittelee vastaavia kinkereitä sitten, kun ”rutto on selätetty”.

Poliisille sopisi, että soittoruokalat ovat öisin kiinni, kuten nyt. Aikaa jäisi paremmin rosvojen kiinniottoon, eikä tarvitsisi ajaa häiriökeikkaa. Toisaalta älämölö asunnoissa on jonkin verran lisääntynyt, eikä kaikki jutut ole sillai hollilla, poliisin silmien alla.

Vaarana on, että kaikenlaiset salaliittoteoriat ja ”foliohattuaatteet” leviävät, kuten muinakin poikkeusaikoina. Ihmisten täytyy luottaa, että yhteiskunta ja asiantuntijat tekevät parhaansa ja yrittävät ratkoa kaikenlaisia vastaantulevia ongelmia. Näin tikiaikaan on helppo olla kaikkea vastustava ja epäilevä. Pahimmillaan turha säätäminen aiheuttaa ongelmia ja rapauttaa yhteiskunnan toimintaa.

Pidetään itsestämme ja lähimmäisistämme huolta. Noudatetaan ohjeita järjen kanssa, eikä lähdetä laukalle. Eikä vastaavasti hänksätetä vastaan…

Kuten tuossa Otto Mannisen tien varressa oli kevättalvella teksti ”Kyllä me pärjätään”

Konstaapeli Reinikainen