Kahdeksan uutta koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta

Lauantain (12.12.) jälkeen on löytynyt yhteensä kahdeksan uutta positiivista koronatestien tulosta Essoten alueelta, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Kaksi tartunnoista löytyi Mikkelistä. Toinen on saatu Essoten alueen ulkopuolelta ja toinen liittyy taas aiemmin havaittuihin tartuntaketjuihin.

Pieksämäeltä positiivisia testituloksia löytyi viisi ja Joroisista yksi.

– Tartuntoja löytyy edelleen paljon Pieksämäeltä, mutta määrät ovat laskemassa. Jos jotain positiivista uskaltaa hakea, niin uusia tartuntoja ei ole löytynyt aiemmin julkitulleiden ketjujen ulkopuolella Pieksämäellä, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Kangasniemeltä ei ole tänään tilastoihin kirjattu uusia testein varmennettuja koronatartuntoja. Kangasniemellä on testein varmennettuja koronatartuntoja epidemian alusta alkaen yhteensä 28. THL:n tartuntatautirekisterin luvut päivittyvät muutamien päivien viiveellä.