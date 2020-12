 Seitsemän uutta koronatartuntaa Essoten alueella – kolme koronan vuoksi hoidossa ollutta kuollut

0

Uusia koronatartuntoja on löytynyt eilisen (9.12.) jälkeen Essoten alueelta kaikkiaan seitsemän, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Pieksämäellä positiivisia koronatestien tuloksia havaittiin viisi. Eilen löytyi myös kaksi uutta tapausta Joroisista, jonka kokonaissaldo tältä viikolta on neljä tartuntaa. Joroisten perusterveydenhuollon hoitaa Varkauden terveystoimi.

– Useat tartuntaketjut on saatu hallintaan. Riski tautitilanteen nopeaan huonontumiseen on koko ajan edelleen olemassa ja yksikin tapaus voi huonontaa tilanteen nopeasti. Rajoituksia ja suosituksia tulee noudattaa tarkasti, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essoten koronalääkärit arvioivat, että viimeisen viikon aikana kertyneiden tartuntojen suuren lukumäärän johdosta sairaalahoidon tarve voi kasvaa vielä useiden lähiviikkojen aikana. Tämä aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja muun muassa varattuja hoitoaikoja saatetaan perua.

– Essote varautuukin ylimääräisen koronaosaston perustamiseen, jos nykyiset koronaosastot täyttyvät. Covid-19:n sairaalahoito on yleensä pitkäkestoista ja vie kapasiteettia paljon enemmän kuin keskimääräiset hoitojaksot, Seppälä kertoo.

Koronan vuoksi Essotessa on viime viikkojen aikana ollut erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa hoidossa yli kaksikymmentä henkilöä, joista kolme on menehtynyt hoitojakson aikana erikoissairaanhoidon puolella. Menehtyneet ovat olleet iäkkäitä henkilöitä, joilla on ollut koronan lisäksi perussairauksia.

Essoten sisällä on jouduttu tekemään suuria henkilöstön siirtoja potilasmäärän kasvun sekä kuntayhtymän työntekijöiden sairastumisten ja altistumisten takia.

– Iso kiitos kaikille vastuullisesti toimineille ihmisille ja yrityksille. Esimerkiksi Mikkelissä näkyy jo hyvin monella käytössä kasvomaski. Muistetaanpa edelleen rajoittaa sosiaalisia kontakteja. Pidetään ne turvavälit, käytetään kasvomaskeja ja pestään kädet usein. Juuri niiden avulla tilannetta on taas saatu haltuun, sanoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Lue Essoten alueen altistumispaikat täältä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Kangasniemeltä ei ole tänään kirjattu uusia testein varmennettuja koronatartuntoja. Kangasniemellä on epidemian alusta alkaen yhteensä 27 koronatartuntaa. THL:n tartuntatautirekisterin luvut päivittyvät muutamien päivien viiveellä.