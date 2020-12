Pääkirjoitus: Korona pakottaa sopeutumaan

0

Koronavirus on tämän vuoden aikana onnistunut sekoittamaan normaalit arkirutiinit täysin. Kasvomaskeihin, turvaväleihin, runsaaseen käsienpesuun ja käsidesiin on totuttu kohtuullisen helposti. Kun ihmisten käyttäytymistä seuraa, voi todeta, että korona otetaan vakavasti ja käyttäytymisohjeita noudatetaan melko hyvin.

Arkirutiineiden lisäksi korona on muokannut myös juhlarutiineita. Sen ovat tämän vuoden aikana joutuneet huomaamaan mm. 40-vuotista taivaltaan juhlinut yrittäjäyhdistys ja partiolaiset, joilla takana on jo 90 toiminnan vuotta. Juhlintaa on lykkäilty siinä toivossa, että vierivät kuukaudet helpottaisivat tilannetta. Itsenäisyyspäivään juhlansa siirtäneet partiolaiset joutuivat supistamaan ja sopeuttamaan juhlintamenojaan aivan aattohetkillä, kun tautitilanteen paheneminen kiristi alueellisia ja paikallisia turvamääräyksiä. Juhlijatkin ovat sopeutuneet. On ollut pakko.

Sopeutumisen edessä on myös talous. Suomen taloutta on sävyttänyt koronan torjunta. Kuntataloutta on leimannut epävarmuus tulevasta. Sama epävarmuus on heijastunut myös monien yritysten toimintaan ja talouteen.

Tietysti toiveena on, että korona helpottaa ja elämä palaa pian entisille laduilleen. Mahdollista kuitenkin on, että korona on muuttanut elämänmenoa pysyvästi. Ehkä entiseen ei enää ole paluuta. Tulevaisuudessa varmaa on vain epävarmuus. Ja se, että kulloisiinkin oloihin on pakko sopeutua.