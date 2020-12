Essoten alueelta löytyi 27 koronatartuntaa – Koronalääkärit kehottavat välttämään kaikkia turhia kontakteja

0

Eilisen (8.12.) jälkeen on Essoten alueelta löytynyt yhteensä 27 positiivista koronatestin tulosta, kertoo sote-kuntayhtymä tiedotteessa. Pieksämäellä tartuntoja havaittiin 25 ja Hirvensalmella ja Juvalla kummassakin yksi.

– Tilanne Pieksämäellä jatkuu vakavana. Rajoitusten pitäisi alkaa vaikuttamaan tilanteeseen kuitenkin lähipäivinä myös Pieksämäellä, kunhan ihmiset osaavat toimia vastuullisesti eivätkä ole kontaktissa kuin omien perheenjäsentensä kesken. Onneksi muualla Essoten alueella olleet tartuntaketjut on saatu isoilta osin hallintaan, mutta Pieksämäen ja muiden lähialueiden tilanne heijastelee kaikkiin jäsenkuntiimme, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronalääkärit kehottavat välttämään kaikkia turhia sosiaalisia kontakteja.

– Lähipiirin ulkopuolisia kontakteja tulee välttää ja kodin ulkopuolella on syytä käyttää kasvomaskia. Tilaisuuksien järjestämiselle on olemassa tiettyjä lukumääräisiä rajoja. Virus ei kuitenkaan katso sitä, montako henkilöä on paikalla. Näin lääkäreiden näkökulmasta olisi parempi, ettei edes yksityistilaisuuksia nyt järjestettäisi. Esimerkiksi Pieksämäen tartunnat lähtivät liikkeelle hyvin pienestä ja yksikin tartunta voi mullistaa koko alueen tilanteen todella nopeasti, tähdentää pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Kangasniemeltä ei ole tänään kirjattu uusia testein varmennettuja koronatartuntoja. Viimeisen kahden viikon aikana Kangasniemellä on todettu 22 koronatartuntaa ja epidemian alusta alkaen yhteensä 27. THL:n tartuntatautirekisterin luvut päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

