Essote palkitsi koronatyössä ansioituneita

0

Koronaepidemian hoidossa erityisesti ansioituneita on palkittu Essotessa käsimitaleilla ja kunniakirjoilla, kolmessa juhlavassa ja hieman vakavassakin tilaisuudessa, kertoo sote-kuntayhtymä tiedotteessa.

Mitalit ja kunniakirjat jaettiin korona-ajan turvallisuusohjeet huomioiden Mikkelin keskussairaalan Perhetalon aulassa. Palkintojen ojentamisesta ja halauksista jouduttiin tällä kertaa pidättäytymään.

Käsimitalien taustalla on Hand Medal Project, joka on alun perin maailmanlaajuinen korualan tekijöiden hanke, joka syntyi taiteilijoiden yhdysvaltalaisen Iris Eichenbergin ja argentiinalaisen Jimena Riosin aloitteesta. Projektilla Eichenberg ja Rios haluavat osoittaa kiitollisuutta terveysalan työntekijöille arvokkaasta työstä Covid-19 pandemian aikana.

– Saimme Hand Medal -projektista Essoteen 24 uniikkia käsintehtyä mitalia. Se oli sinänsä hyvä määrä, vaikkakaan koskaan ei tule olemaan tarpeeksi mitaleja ja kiitoksen sanoja. Toivottavasti nämä pienet muistamiset auttavat edelleen jaksamaan vaativassa pandemiatyössä. Nämä 24 mitalinsaajaa liittyvät maailmanlaajuiseen 70 000 palkitun ammattilaisen verkostoon, mikä osaltaan lähentää kaikkia koronatyössä uurastavia ympäri maailman, toteaa Essoten kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja tiedotteessa.

Käsimitalin saivat:

Perhe- ja sosiaalipalvelut: Elisa Honkanen ja Lauri Silvonen

Päivystys: Anniina Laurema, Elena Laine, Lea Maczulskij, Niina Nikula ja Sanna Viljala

Sairaalapalvelut: Essi Ahapainen, Marika Bäckman, Merja Kukkonen, Jukka Nyyssönen, Annika Rahkola ja Seija-Liisa Ruhanen

Suun terveydenhuolto: Essi Huttunen, Eevastiina Pekansaari, Jenni Tarvainen ja Jenny Vilén

Tartuntatautihoitajat: Marika Lyytikäinen, Heidi Nikkinen ja Laura Siitari

Tila- ja tukipalvelut: Maarit Moilanen, Marita Mäkitalo ja Kirsi Pöyry

Viestintä: Taru Juntunen

Kunniakirjan saivat:

Hans Gärdström, Niina Helminen, Jari Kankaanpää, Janne Kuusela, Annika Kuva, Johanna Puhakka, Santeri Seppälä, Jouni Vauhkonen ja Päivi Ylönen



Päivitetty klo 14.27 korjattu projektin nimi, yhden kunniakirjan saaneen sukunimi ja kuvanottajan nimi.