Koronatartuntoja löytyi Essoten alueelta 31, joista kolme Kangasniemeltä

Eilisen (7.12.) jälkeen Essoten alueelta on löytynyt kaikkiaan 31 koronatartuntaa, kertoo sote-kuntayhtymä tiedotteessa. Kangasniemeltä positiivisia testien tuloksia löytyi kolme ja ne liittyvät jo aiemmin havaittuihin tartuntaketjuihin. Mikkelistä tartuntoja on löytynyt neljä ja myös ne liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin. Juvan kaksi uutta tartuntaa liittyvät puolestaan Pieksämäen tartuntoihin. Pieksämäeltä tartuntoja löytyi kaikkiaan 22 tapausta.

– Tilanne on Pieksämäellä hyvin vakava ja heijastelee nyt myös muiden kuntien alueille. Kuormitus terveydenhuollossa on hyvin korkealla tasolla niin Mikkelin keskussairaalassa kuin pienemmilläkin paikkakunnilla, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Lue Essoten alueen altistumispaikat täältä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastojen mukaan testein varmennettuja koronatartuntoja on Kangasniemellä todettu nyt yhteensä 27 epidemian alusta asti. THL:n tartuntatautirekisterin luvut päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Päivitetty klo 14.31, lisätty tieto tartuntojen kokonaismäärästä.