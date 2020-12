Essoten alueelta on löytynyt 13 uutta tartuntaa, joista 9 Pieksämäellä – Essote julkaisee listaa altistumispaikoista

0

Eilisen (6.12.) jälkeen Essoten alueelta on löytynyt kaikkiaan 13 uutta positiivista koronatestien tulosta, sote-kuntayhtymä tiedottaa. Mikkelistä ja Hirvensalmelta tartuntoja on löytynyt molemmista kaksi. Tartunnat liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Yhdeksän tartunnoista havaittiin Pieksämäellä. Essote on suositellut Pieksämäelle leviämisvaiheen rajoitusten käyttöönottoa.

– Pieksämäeltä löytyy koko ajan paljon tartuntoja. Suosittelemme rajoitusten tiukentamista. Pieksämäen kaupunki tekee toimenpiteiden suhteen itsenäisiä päätöksiä lähiaikoina, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä, tiedotteessa.

Sunnuntaina Essote tiedotti 11 uudesta koronatartunnasta, joista Mikkelistä löytyi kaksi, Juvalta yksi ja Pieksämäeltä kahdeksan.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastojen mukaan Kangasniemeltä on rekisteröity lauantaina 5.12. yksi uusi koronatartunta tartuntatautirekisteriin. Testein varmennettuja koronatartuntoja on Kangasniemellä todettu nyt yhteensä 24 epidemian alusta asti. THL:n tartuntatautirekisterin luvut päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Essote on ryhtynyt julkaisemaan verkkosivuillaan listaa koronaviruksen altistumispaikoista sote-kuntayhtymän alueella. Listalla mainituissa paikoissa on kyseiseen aikaan ollut koronavirustartunnan saanut henkilö, joka on voinut altistaa eli siirtää tartunnan muille samaan aikaan paikalla oleville henkilöille. Listalle päivitetään vain sellaiset julkiset paikat, joissa mahdollisesti altistuneita ei voida jäljittää henkilökohtaisesti. Jos olet ollut samaan aikaan altistumispaikassa ja sinulle tulee seuraavan 10 vuorokauden aikana koronaan sopivia oireita, Essote ohjeistaa tekemään oirearvion verkossa osoitteessa omaolo.fi tai ottamaan yhteyttä Päivystysapuun 116 117. Omaehtoiseen karanteeniin voi jäädä, jos siihen on mahdollisuus. Lue Essoten alueen altistumispaikat täältä.