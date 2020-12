Uusia koronatartuntoja löytyi 19 Essoten alueelta – Kangasniemellä kaksi uutta tartuntaa

0

Koronatartuntojen kiihtymisvaihe jatkuu Essoten alueella. Eilisen (3.12.) jälkeen on löytynyt kaikkiaan 19 uutta positiivista koronatestien tulosta, kertoo sote-kuntayhtymä tiedotteessa. Tartunnoista kymmenen on havaittu Pieksämäellä ja loput Mikkelissä ja Kangasniemellä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan Mikkelissä on uusia tartuntoja kuusi ja Kangasniemellä kaksi.

– Kaikki tartunnat liittyvät mitä todennäköisimmin aiempiin tartuntaketjuihin. Pieksämäellä jäljitys on tosin kesken, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström Essoten tiedotteessa.

Tartuntoja on tullut tällä viikolla kuntosaleilta ja erityisesti ryhmäliikuntatunneilta. Myös yksityistilaisuuksista on saatu paljon tartuntoja.

– Suosittelemme vahvasti, että yksityiset kuntosalit ja varsinkin ryhmäliikunta menevät nyt tauolle samaan tapaan kuin kunnat ovat laittaneet omat harrastustilansa ja seurat liikunnan. Pyrimme rauhoittamaan tilanteen kaikin keinoin. Tämän viikon rajoitukset alkavat toivottavasti näyttää tehonsa ensi viikolla, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Lääkärit kehottavat myös juhlistamaan itsenäisyyspäivää oman talouden ja läheisten kanssa, ei yksityisissä tai julkisissa tilaisuuksissa.

Essote on ryhtynyt julkaisemaan verkossa listaa altistumispaikoista. Lista löytyy täältä.