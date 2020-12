Pääkirjoitus: Yrittäjäpalkinto oikeaan osoitteeseen

0

Yrittäjäpalkinto on merkittävä tunnustus, jonka yrittäjäyhdistys ja kunta myöntävät vuosittain ansioituneelle yritykselle ja yrittäjälle. Tänä vuonna yrittäjäpalkinnolla on painoa tavallistakin enemmän. Yrittäjäyhdistyksen juhlavuotta on vietetty poikkeuksellisissa oloissa, jotka ovat tuoneet maan taloudelle, yrityksille ja ihmisten terveydelle mittavia haasteita.

Tähän mennessä noista haasteista on Kangasnimellä selvitty yllättävän hyvin. Tietomylly Oy:llä ja yrittäjä Elmeri Linneralla on ollut tuossa selviytymisessä tärkeä roolinsa. Kun koronaongelmat olivat keväällä pahimmillaan, hallitukselta tuli yrityksille monenlaisia tukia. Paikalliset yrittäjät jäivät kuitenkin ilman neuvontaa ja opastusta. Linnera riensi tuossa tilanteessa hätiin ja tarjosi avustusviidakossa apua sekä omille asiakkailleen että muille yrittäjille. Apu oli vieläpä ilmaista.

Linnera tunnetaan paikkakunnalla urheiluharrastuksistaan. Jääkiekossa ja jalkapallossa hänet tiedetään joukkuepelaajaksi, joka tekee kaikkensa oman joukkueensa eteen. Urheilusta tutuilla periaatteilla hän luotsaa yrityksensä tiimiä ja samat periaatteet olivat käytössä myös nyt, kun isona haasteena oli kangasniemeläisten yritysten selviytyminen.

Elmeri Linnera ja koko Tietomyllyn tiimi on osoittanut tämän vuoden aikana loistavaa venymiskykyä ja yhteishenkeä. Siksipä on helppo todeta, että yrittäjäpalkinto osui nyt juuri oikeaan osoitteeseen.