Poikkeusolojen pähkinät osa 36

Kysymykset:

1. Sekatavarakauppa Tmi H. Virtakallio toimi Kangasniemellä 52 vuotta. Kauppa lopetettiin ja liikerakennus purettiin, kun Otto Mannisen tie levennettiin. Mikä oli vuosi?

2. Minkä kunnan puolella sijaitsee Puulalla oleva Saari-Kuitunen?

3. Mitä eroa on diakonilla ja diakonissalla?

4. Kuinka monta osallistujaa oli Puulan ympäriajossa sen ensimmäisellä kerralla?

5. Mikä on Puulan laskujoki?

6. Mikä on hammasloma?

7. Montako toiminnassa olevaa maitotilaa on Kangasniemellä tällä hetkellä?

8. Mikä on ensi vuodelle 2021 vahvistettu kunnallisveroprosentti Kangasniemellä?

9. Kuka on sanoittanut laulun Sydämeeni joulun teen?

10. Minä vuonna Suomen Lähetysseura aloitti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet?

Oikeat vastaukset löytyvät 3.12. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Pähkinät laati Outi Virtakallio apujoukkojen kesken. Hän haastaa perhe Puurusen ensi viikon pähkinöiden tekijöiksi.