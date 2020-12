Kahdeksan uutta koronatartuntaa löytyi Essoten alueelta – Kangasniemellä neljä uutta tartuntaa

0

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa olevalta Essoten alueelta on löytynyt eilisen (1.12.) jälkeen kahdeksan uutta positiivista koronatestien tulosta, tiedottaa sote-kuntayhtymä. Kaikkiaan viime sunnuntaista lähtien alueella on havaittu 26 koronatartuntaa.

– Tartuntoja löytyy edelleen eri puolelta aluetta. Jos jotain yhtä asiaa yleisen varovaisuuden lisäksi pitää korostaa, niin se on että yksityistilaisuuksia ei nyt pidä järjestää kuin painavista syistä, esimerkiksi hautajaiset. Niistä kertyy nyt helposti suuria altistusmääriä ja myös sairastuneita, tähdentää Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Karanteeniin on Essoten alueella asetettu viime päivinä satoja henkilöitä sekä oman alueen että muualla todettujen altistusten johdosta.

– Valitettavasti Kangasniemen yksikössä on tullut lisää tartuntoja, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten koronalääkärit suosittelevat, että keskussairaalassa sekä muissa terveydenhuollon ja vanhustenhuollon yksiköissä ei vierailtasi kuin välttämättömissä tilanteissa, esimerkiksi saattohoito- tai kriittisesti sairaan potilaan takia.

Essoten alueen ohjeistukset löytyvät täältä.

Essoten ohjeistusten lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnat antavat omia suosituksiaan ja määräyksiään, jotka saattavat poiketa toisistaan. Kunkin kunnan linjaukset kannattaa tarkistaa kunnan omilta sivuilta.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Kangasniemellä on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Testein varmistettujen tartuntojen kokonaismäärä on THL:n mukaan yhteensä 19. On huomioitava, että tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.