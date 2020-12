Kangasniemellä kuusi uutta koronatartuntaa – Essoten alue on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

0

Kangasniemellä on löytynyt eilisen (30.11.) jälkeen kuusi uutta koronatartuntaa.

– Hyvästä suojautumisesta huolimatta tauti etenee valitettavasti Kangasniemen jaksohoidossa. Koko alueen tilanne on selkeästi heikentynyt lähialueiden vaikutuksesta. Meillä on useita tartuntaketjuja ja yleisöaltistuksia. Nyt on tärkeää tiukentaa ohjeita, jotta perhejoulut voidaan turvata, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta tartuntaketjut on pääosin pystytty jäljittämään. Seppälän arvion mukaan uusilla rajoituksilla tilanne voidaan ottaa haltuun, jos koko maan tilanne lähtee menemään parempaan päin.

– Sairaalamme kuormitus on kasvanut. Suositusten ja rajoitusten perusteena on se, että terveydenhuollon toimintakyky pystytään säilyttämään kaikille potilaille, sanoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström Essotesta.

Kaikkiaan eri puolilta kuntayhtymän aluetta on löytynyt eilisen jälkeen yhteensä 14 uutta tartuntaa. Kangasniemen kuuden tartunnan lisäksi Pieksämäellä on löytynyt neljä, Mikkelissä kolme ja Juvalla yksi tartunta. Yksi henkilö on käynyt Otavan opistolla tartuntavaiheessa ja altistanut paljon opistolaisia. Otavan opisto siirtyy etäopetukseen ja Essote on testannut altistuneita opiston henkilöstöä ja opiskelijoita. Myös Pieksämäellä on tehty yhdessä koulussa toimenpiteitä tartunnan saaneen johdosta. Tartuntoihin liittyen on asetettu yksi luokka karanteeniin Harjun koulussa. Myös Crossfit Pieksämäki-salin ryhmätunneille viime viikonloppuna 27.-28.11. osallistuneita on laitettu karanteeniin.

Koronatartuntojen määrä on siinä määrin lisääntynyt, että Essoten alue siirtyy epidemian kiihtymisvaiheeseen. Alueellinen ”nyrkki” teki alueen kunnille aiempaa tiukemmat suositukset. Suositukset astuvat voimaan ensi yönä eli keskiviikosta 2. joulukuuta alkaen ja jatkuvat 21. joulukuuta saakka. Kangasniemen kunta ottaa käyttöön kuntakohtaisia rajoituksia. Kunta sulkee 2.- 21.12.2020 väliseksi ajaksi Kunnantalon Kangasniemi-salin ja kuntosalin. Lisäksi kunta sulkee kaikki koulut ulkopuolisilta toimijoilta kuitenkin siten, että alle 12-vuotiaiden harrastetoiminta jatkuu. Lisäksi kunta sulkee Tehomet Areenan kuitenkin siten, että alle 12-vuotiaiden harrastetoiminta jatkuu. Alle 12-vuotiaiden harrastetoiminta turvataan huomioiden yleiset aiemmat turvallisuusohjeet ja siten, että saattajien lähikontakti on vältettävissä.

Nuorisotilassa suositellaan rajaamaan henkilömäärä enintään 20 henkilöön ja siten, että turvavälit säilyvät ja yli 15-vuotiaat käyttävät kaikissa kontakteissa maskeja. Kirjastossa samassa sisätilassa voi olla enintään 20 henkilöä turvavälit huomioiden. Kirjastossa kävijöiden edellytetään käyttävän maskeja. Kunnantalolla kävijöiden edellytetään käyttävän maskeja.

Lisäksi Essoten ohjeiden mukaisesti kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja. Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä ohjeistaa kunnille antamissa alueellisissa 21. joulukuuta saakka jatkuvissa suosituksissaan välttämään yleisötilaisuuksia. Painavista syiden perusteella voidaan kuitenkin järjestää tilaisuuksia, joiden osallistujien määrä rajataan 20 henkilöön, osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan, turvavälit huomioidaan sekä ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä.

Yleisömäärä suositellaan rajattavaksi julkisissa sisätiloissa sekä museoissa korkeintaan 20 henkilöön.

Lisäksi suositellaan suljettavaksi sisäleikkipaikat sekä koulut ulkopuolisilta toimijoilta. Julkisissa ja yksityisissä sisäliikuntatiloissa suositellaan rajaamaan henkilöiden määrä korkeintaan 20 henkilöön. Sisähuvipuistoissa suositellaan maksimissaan 20 henkilöä turvavälit säilyttäen.

Alueen väestön tulee käyttää kasvomaskia kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja. Myös turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella.

Peruskoulujen lähiopetus turvataan. Myös toisen asteen opetus jatkuu lähiopetuksena, jossa oppilaat että henkilökunta noudattavat kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita ja käyttävät kasvomaskeja. Korkeakouluissa suositellaan etäopetusta.

Yksityisiin ja julkisiin hoitoyksiköihin suositellaan vierailurajoituksia. Esimerkiksi palvelutaloihin suositellaan vain välttämättömiä vierailuja. Jos yksikössä ei ole koronatapauksia, läheisillä on oikeus vierailuun turvatoimenpiteiden myötä.

Työnantajia ja työntekijöitä suositellaan siirtymään etätyöhön niiltä osin, kuin se on mahdollista. Samalla kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä, sekä tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja, esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmä eli ”nyrkin” suositukset Essoten alueen kunnille on luettavissa täältä. Kunnat voivat oman toimivaltansa perusteella ottaa suositukset käyttöön.

Päivitetty klo 18.04, lisätty alueelliset suositukset.