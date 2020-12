Aluehallintovirasto kieltää yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja kokoukset Itä-Suomessa

0

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 50 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa 2.12.2020 – 1.1.2021, ja se kumoaa 20.11.2020 annetun päätöksen.

Päätös koskee kaikkia Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntia, lukuun ottamatta Joensuun, Lieksan ja Kontiolahden kuntia ajalla 2.12.–6.12.2020. Tällöin niiden alueella noudatetaan aluehallintoviraston 27.11.2020 antamaa määräystä.

Epidemiatilanne on huonontunut koko maassa

Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan taudin leviämisen estämisen ennakointi on nyt tärkeää. Suomessa epidemiatilanne on edelleen kiihtynyt viime viikkojen aikana ja se heijastuu kaikille alueille. Ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon, ja myös etenkin suurempiin tapahtumiin usein saavutaan eri puolilta maata. Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat liian suuret ja rajoitustoimet ovat välttämättömiä.

Aluehallintovirastot noudattavat THL:n 30.11.2020 antamaa suositusta, jonka mukaan epidemian perustasolla tulee sallia korkeintaan 50 henkilön kokoontuminen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ulko- ja sisätiloissa.

Päätöksessään Itä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut huomioon myös sairaanhoitopiirien alueellisten Covid-19 -yhteistyöryhmien näkemykset, jotka puoltavat uusia rajoituksia. Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa tilannetta tarkasti. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.