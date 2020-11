Pääkirjoitus: Puulassa on potentiaalia

0

Puula maisemineen on harvinaisuus Suomen järvien joukossa. Vesi on vielä kirkasta ja rannat kivimuodostelmineen tarjoavat runsaasti ihmeteltävää. Raukkeja löytyy Suomesta Puulan lisäksi vain Joutsan puolella sijaitsevalta Suonteelta, Kotkan edustalta ja Ahvenanmaalta.

Puulan ainutlaatuista saaristoluontoa halutaan nyt tuoda paremmin esiin. Jouko Häkkisen idea Puulan saaristoluonnonpuistosta sai runsaasti kannatusta syksyllä järjestetyssä Oman paikkakunnan parhaaksi -ideointityöpajassa. Nyt kehittämisideoiden parissa työtä jatkava ohjausryhmä on nostanut Häkkisen idean toteutuslistan kärkeen.

Vielä toistaiseksi saaristoluonnonpuisto on idea-asteella. Jos nyt Puulalla on, pääosin Metsähallituksen omistamilla alueilla, parisen tuhatta hehtaaria luonnonsuojelualuetta. Noita alueita voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin. Helppo on todeta, että tieteellisesti, tutkimuksellisesti ja maisemallisesti Puulassa riittää potentiaalia. Myös matkailussa saaristoa voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä paremmin.

Pelkästään Kangasniemen omin voimin hyvä idea ei voi toteutua. Yhteistyöhön tarvitaan Hirvensalmea ja Mikkeliä, ja tietenkin myös Metsähallitusta. Rahoitustakin tarvitaan, joten valtiovallankin positiivinen suhtautuminen on tärkeää.

Jouko Häkkisen idea on erinomainen. Tulevan vuoden aikana ideaa tutkitaan ja kehitellään. Jos oikein hyvin käy, on hankkeella vuoden päästä oma hankekoordinaattori ja hanke voi siirtyä ideasta kohti käytännön toteutusta.