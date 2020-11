Kolumni: Etiäinen

0

Mikä on ihminen, jonka ajatuksissa Kangasniemi on alati läsnä, mutta hän joutuu viettämään osan vuodesta muualla. Ennen puhuttiin kesäasukkaista.

Sana tuo mieleen huolettoman kukkaisväen tai söpöt menninkäiset, jotka syyskylmillä vetäytyvät piiloihinsa herätäkseen taas ensimmäisten lämpimien kevätpäivien myötä uuteen kesään.

Nykyään puhutaan vapaa-ajan asukkaista. Onhan kesä lyhyt, mutta Kangasniemi auki koko vuoden. Ja Puulakin alkaa olla auki koko vuoden.

Jäistä vapaa.

Ehdotan uutta sanaa: etäkangasniemeläinen. Siinä asuu runo: läsnä, vaikka poissa, etiäinen… Etäkangasniemeläiset tarkkailevat aina ympäristöään, jos löytyisi rakkaita merkkejä. Äskettäin poimin lähi-Alepastani ilmaisjakelulehden, jossa oli mainos Puulan rannalle Hokkaan muuttaneesta helsinkiläisperheestä.

Hokkahan on kuin Varsinais-Suomi: kulttuurin etuvartio, saaristo, vesiyhteydet ulkomaailmaan. Hokka on Varsinais-Kangasniemi. Ja ”pieni gallialainen kylä” se myös on. Siellä on taikajuomaa pulppuava lähde.

Etäkangasniemeläinen tuttu lähetti kuvan kyltistä, jolla myytiin muikunmätiä K-kaupassa Helsingin Herttoniemessä. Sulkeissa luki Puulajärvi. Tuttu tuntee pakkomielteeni: Puula on Puula, ei Puulavesi saati Puulajärvi. Toisaalta, K-kauppiaalla oli varmasti hyvä tahto. Ne sulkeet olisi silti voinut jättää pois.

Luen Tuula Malinin kirjaa Putinin pihapiirissä – Venäjän suurvaltaoperaatiot Suomessa (2020). Kun Malin alkoi tutkia venäläisten maanhankintoja, hän matkusti ensimmäiseksi Kangasniemeen kuultuaan venäläisestä aikeesta rakentaa kylpylähotelli ”kuntakeskuksen pusikkoon”

– siis Teboilin taakse, Reissupannun naapuriin.

Vaikka Malin osaa salaliittoteoriat, hän ei mainitse, että Suomen Teboilin omistaa Lukoil.

Malin uskoo, että hybridisodassa Venäjä majoittaa pieniä vihreitä miehiä ostamiinsa kiinteistöihin, jotka sijaitsevat maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta tärkeiden liikenneväylien varressa. Ollaan imarreltuja. Vaikka hotelli jäi rakentamatta, Putin pitää Lapaskankaan liikenneympyrää strategisena kohteena.

Kuntakeskuksen nykyinen sijainti on huono. Kunnantalo ja koulut pitäisi siirtää kauemmaksi liikenneympyrästä. Hokka olisi paras paikka. Suurolan kapeikkoa voi puolustaa Kivistönmäeltä, jos se kantalinnoitetaan. Teboil jääköön, Reissupannua ei jätetä. Se voidaan evakuoida Hokan kylätorille.

Näistä idän suunnan retkikunnista kertoo Eero Valanko Kangasniemi-dekkarissaan Älä riko ikimetsän rauhaa (2018). Se reissu katkesi Puulansalmen suulle, kalliomaalausten eteen. Vuosi oli 1261.