Poikkeusolojen pähkinät osa 35

0

Kysymykset:

1. Kuka olympiamitalisti on haudattu Kangasniemen vanhalle hautausmaalle?

2. Kuka on säveltänyt ja kuka sanoittanut Kangasniemen laulun?

3. Keitä ovat ne kolme Kangasniemellä syntynyttä henkilöä, joilta on virsiteksti nykyisessä virsikirjassa?

4. J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden tunnetuin suomennos on Paavo Cajanderin tekemä. 1900-luvun alussa teoksesta ilmestyi myös toinen suomennos. Kuka teki tämän suomennoksen?

5. Kuka on maalannut Kangasniemen kirkon alttaritaulun ”Jeesus ottaa jäähyväiset äidiltään” ja milloin?

6. Kuka suunnittelee ja valmistaa Kangasniemen kirkon uudet kirkkotekstiilit?

7. Kuka on tehnyt kirkkomme uuden kastemaljan?

8. Kuinka monta pilliä on Kangasniemen kirkon uruissa?

9. Missä ja milloin saksalaisen Georg Joseph Voglerin säveltämä Hoosianna on todennäköisesti esitetty Suomessa ensimmäistä kertaa?

10. Mistä tulee sana adventti?

Bonuskysymys: Mistä kohdasta uruista löytyvät ylähuuli, alahuuli ja parta?

Oikeat vastaukset löytyvät 26.11. ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Kysymykset laati Sirkku Tolvanen, joka haastaa seuraavaksi kysyjäksi Outi Virtakallion.