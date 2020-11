Kolme uutta koronatartuntaa löytynyt Essoten alueelta – Essoten lääkärit painottavat jokaisen vastuuta tartuntojen kurissa pysymiseksi

0

Koronatesteissä on löytynyt kolme uutta positiivista tulosta Essoten alueella, tiedottaa Essote. Yksi näistä liittyy aiempiin tartuntaketjuihin. Kaksi tartunnoista on saatu alueen ulkopuolelta.

Lisäksi alueella on oleskellut yksi muualla tartunnan saanut henkilö, joka on laajasti altistanut muita Essoten alueella. Tartuntojen johdosta karanteeniin on asetettu yli 50 henkilöä. Altistuneiden joukossa on Mikkelin Pallo-Kissojen pelaajia.

Koronataudille on voinut altistua Mikkelissä seuraavissa paikoissa: Amarillossa perjantaina 20.11. klo 20-21 sekä lauantaina 21.11. Dagens-ravintolassa klo 17.30-18.30, ravintola Einossa klo 18-19 ja Rantakylän K-Supermarketissa klo 18.30-19.30.

– Olemme edelleen Essoten alueella epidemian perustasolla. Uusia tartuntoja näyttää tulevan alueen ulkopuolelta lähinnä ulkomailta ja työssäkäyntialueelta: muun muassa Keski-Suomesta, Päijät-Hämeestä ja Uudeltamaalta. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koronakartalla näkyvä suuri ilmaantuvuusluku liittyy Pieksämäellä olleeseen suureen tartuntaryppääseen, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essoten lääkärit painottavat jokaisen vastuuta, jotta tartunnat saadaan edelleen pysymään kurissa. Testaukseen tulee hakeutua, jos ilmenee hengitystietulehdukseen viittaavia oireita (kurkkukipua, kuivaa yskää ym.).

Testaukseen pääsee soittamalla Päivystysavun numeroon 116117, Omaolon testin kautta netistä ja sähköisen ajanvarauksen kautta täältä.

– Kun tapaat muita kuin lähipiirin kuuluvia ihmisiä, muista pitää turvavälit. Kasvomaskisuositus on edelleen voimassa: jos liikut julkisissa paikoissa, missä turvavälien pitäminen ei onnistu, niin kannattaa käyttää maskia niin itsesi kuin muidenkin suojaamiseksi. Yksi hyvä keino välttää tartuntoja on pitää sosiaalisten kontaktien määrä rajallisena, muistuttaa Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.