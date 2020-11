0

Yksi henkilö on menehtynyt eilisen (23.11.) aikana koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä. Kyseessä on iäkäs riskiryhmiin kuulunut henkilö. Yksityisyyden suojaamiseksi kuolemantapaukseen liittyen Essote ei anna lisätietoja. Kyse on kevään jälkeen ensimmäisestä koronaan menehtyneestä Essoten alueella.

Koronatesteissä on löytynyt viikonlopun jälkeen yksi uusi tartunta.