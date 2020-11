Kangasniemellä kolme uutta koronatartuntaa

0

Kangasniemellä on todettu viikonlopun aikana kolme uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Kangasniemen kunta. Tartunnat liittyvät toisaalla Essoten alueella olevaan tartuntaketjuun. Kunnan mukaan altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Joitakin yleisaltistuksia on voinut tapahtua, lähinnä kaupassa. Tästä kunta tiedottaa lisää vielä tänään maanantaina.

Nyt todettujen tapausten johdosta Kangasniemi nousi THL listalle, johon THL kokoaa koronatartunnat kunnittain niistä kunnista, joissa testein varmennettuja tapauksia on vähintään viisi.