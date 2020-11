Kaikkiaan viisi uutta koronatartuntaa Essoten alueella – altistumisia on voinut tapahtua S-marketissa

0

Viisi uutta koronatapausta on todettu viikonlopun aikana Essoten alueella, tiedottaa Essote. Kaikki positiiviset testitulokset liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä muutamia koronan johdosta sairastuneita.

Uutena kuntana THL:n koronakartalle on noussut Kangasniemi, jossa on todettu viime viikon ja viikonlopun aikana yhteensä kolme tartuntaa. Taudille altistuneet on jäljitetty ja asetettu karanteeniin.

– Teemme kohdennettuja koronatestauksia eri puolilla Essoten alueen kuntia, koska valitettavasti viimeisissä tapauksissa on mukana hyvin paljon ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Lisäksi useita kymmeniä eteläsavolaisia on asetettu karanteeniin liittyen muiden alueiden tartuntoihin.

– Koronapotilaiden sairaalahoito, tartunnanjäljitys ja muut toimet vievät paljon resursseja. Pahoittelen, että joudumme tälläkin viikolla siirtämään ja perumaan ihmisille aiemmin varattuja aikoja niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Jos aika perutaan tai siirretään, olemme henkilökohtaisesti yhteydessä ajan varanneeseen, Seppälä kertoo.

Essoten mukaan koronalle altistumisia on voinut tapahtua Mikkelin Rantakylän S-marketissa 17.11. klo 18-19 sekä Kangasniemen S-marketissa 16.11. ja 19.-20.11. klo 12-13.