0

Liisa-myrskyn vaurioittaman sähkönjakeluverkon korjaustyöt jatkuvat edelleen. Järvi-Suomen Energialla on apuna helikopteri vikapaikkojen paikannuksessa. Sähkönsiirtoyhtiön tavoitteena on saada kaikki keskijänniteverkon viat korjattua perjantain aikana. Sähköttömiä kotitalouksia on Järvi-Suomen Energian alueella tällä hetkellä reilut 1500. Eniten sähköttömiä kotitalouksia on Kangasniemellä, sillä eri puolilla pitäjää sähköttömia talouksia on edelleen yli 370.