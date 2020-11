0

Neljä uutta koronatartuntaa on löytynyt Essoten alueelta, kuntayhtymä tiedottaa. Aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta on löytynyt kolme uutta koronatartuntaa Lisäksi löytyi yksi täysin uusi tartunta, jonka lähde on ulkomailla. Altistuneet ovat Essoten tiedossa ja heidät asetetaan karanteeniin perjantain aikana.

– Kansallisella tasolla tilanne huonontumassa. Ohjeita ja suosituksia on todella tärkeää noudattaa ja testiin hakeutua pienissäkin oireissa, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Koronatilanne aiheuttaa Seppälän mukaan paljon muutoksia Essoten palvelujen tuotantoon.

-Henkilöstöä on poissa ja karanteenissa sekä siirrettynä koronatoimintoihin. Pahoittelemme peruttuja ajanvarauksia, Seppälä pahoittelee.