Pääkirjoitus: Aktiivinen Hokka ansaitsisi koulunsa

0

Otto Mannisen koulu on vielä sitkeästi hengissä, vaikka sen lakkauttamisesta on ennätetty päättää jo useammankin kerran. Vuonna 2016 kunnanvaltuusto lakkautti koulun, mutta keväällä 2017 aloittanut uusi kunnanvaltuusto kumosi lakkautuspäätöksen. Viime vuoden lopulla tiukkaa taloustilannetta säikähtäneet päättäjät halusivat lisää säästöjä ja päättivät lakkauttaa Otto Mannisen koulun ja Äkryn koulun. Tuo päätös kuitenkin kumottiin hallinto-oikeudessa laittomana.

Nyt on tehty uusi kouluverkkoselvitys. Kuntalaisilta on kyselty ja asiasta on tiedotettu niin runsaasti, että hallinnollisiin muotoseikkoihin mahdollinen lakkautuspäätös ei tällä kertaa kaadu.

Kiistatta on totta, että Otto Mannisen koulun ja Äkryn koulun osalta oppilasennusteet näyttävät tällä hetkellä huonoilta. Äkryssä oppilasmäärä laskee alle kymmenen ja Otto Mannisellakin selvästi alle 20 oppilaan, jos huomioon otetaan vain ne oppilaat, jotka tulevat koulun omalta lähialueelta.

Koulujen lakkautusten puolesta löytyy varmasti perusteluita. Mutta runsaasti on perusteluita myös koulujen säilyttämisen puolesta. Varsinkin Otto Mannisen koulun olisi säilyttämisen arvoinen. Hokan kylä on toiminut aktiivisesti ja kylälle on muuttanut runsaasti uusia asukkaita. Kylän toiminta on ollut tärkeää koko kunnan markkinoinnin kannalta. Kun uutiset kertovat maalle suuntautuvasta muuttoaallosta ja meillä omassa kunnassa on muuttoliikkeestä konkreettisia todisteita, olisi perusteltua nyt katsoa, mitä uutta muuttoliike voisi merkitä Hokan kylälle ja Otto Mannisen koululle. Reilua olisi myös se, että koulun oppilasmäärään laskettaisiin kaikki koulua käyvät oppilaat, riippumatta siitä, missä he asuvat.