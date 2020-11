Myrsky katkoo puita – Keskustien alueella useita puita nurin

0

Myrskylukemiin nousevat tuulenpuuskat ovat katkoneet puita tänään monin paikoin. Puhurit katkoivat useita puita Keskustien alueella alkuiltapäivästä. Yksi mänty kaatui juurineen tielle ja katkaisi liikenteen. Pelastuslaitos raivasi tien auki.

Keskustien alueella tuulenpuhuri katkaisi myös ison männyn oksan yhden omakotitalon pihassa ja toisen omakotitalon pihassa nurin meni kaksi kookasta katajaa. Lisäksi yksi mänty on kaatunut K-market Puulantorin takana ja se nojaa rakennuksen takaseinään ja kattoon. Kankaistentiellä puolestaan kaksi kookasta mäntyä on kaatunut rivitaloasunnon päälle. Myräkkä on katkonut myös sähköjä eri puolilla pitäjää ja enimmillään sähköttä on Kangasniemellä ollut yli 2500 taloutta. Sähköttömien kotitalouksien määrä on kääntynyt laskuun ja noin kello 15.50 sähkösstä oli reilut 1300 taloutta. Järvi-Suomen Energian koko korjaushenkilöstö on maastossa korjaustöissä, eli liikkeellä on 100 asentajaa. Lisäksi yhtiön valvomossa ja vikapalvelussa on vahvistettu määrä väkeä.

Myskyn aiheuttamat tehtävät alkoivat Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta tänään kello 13 jälkeen tehtävillä Kangasniemen ja Pertunmaan alueilla, tiedottaa Etelä-Savon pelastuslaitos. Iltapäivän kuluessa pelastustehtävien painopiste on siirtynyt Mikkelin, Juvan ja Pieksämäen alueille. Tehtäviä on ollut tähän mennessä noin kolmekymmentä, ja ne ovat olleet pääasiassa puiden kaatumisia. Niistä viisi on myös vaurioittanut sähkölinjoja. Pelastuslaitokselta on parhaillaan liikenteessä 20 yksikköä eri tehtävillä. Tilanne näyttää pelastuslaitoksen mukaan rauhoittuvan Mikkelin länsipuolella ja myrskypuuskat siirtyvät kohti Etelä-Savon itäosaa.