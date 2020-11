Kolumni: Trump ei tehnyt Yhdysvaltoja mahtavaksi

0

Mielestäni Donald Trumpin hienoin esiintyminen oli vuonna 1992 kuvatussa Yksin kotona- Eksynyt New Yorkissa-elokuvassa, jossa hän ohjasi Plaza hotellissa harhailleen nuoren Kevinin respaan. Ja mitä parasta, Trump oli lähes koko kohtauksen selkä päin kameraan. Trumpin edustama ”Make America Great Again”-politiikka on jäänne menneen ajan suuramerikkalaisesta juntteilusta, jolle ei olisi toivonut enää tänä aikana suotavan suurta tilaa. Trumpin antama tuki rasistisille ääriryhmille ja poliisien mustiin suuntaamalle teurastamiselle kertoo paljon siitä, mitä ei toivoisi enää tänä päivänä voitavan korkeimmalta poliittiselta taholta odottaa ja pitää oikeana.

Trump on myös väheksynyt koronaviruksen suojaamiskeinoja ja mahdollisesti ollut tartuttamassa itse saamaansa virusta omiin tukijoihinsa oman välinpitämättömyytensä ja pöyhkeytensä takia. Vaikka valkoiset ovat enemmistönä Yhdysvalloissa, on hänen muihin väestönryhmiin kohdistamansa väheksyntä ja syrjintä ollut törkeää. Muistan miten keskustelin vuoden 2016 marraskuussa Pariisissa erään mustan neidon kanssa, joka sanoi Trumpin tuottavan häpeää kaikille amerikkalaisille. Trumpin pöyhkeys ja halu keskittyä vain koko kansan yhden osan asioiden ajamiseen oli tuottanut tällekin neidolle suurta ahdistusta ja epähyvinvointia.

Amerikka voi olla parhaimmillaan sillä tavoin, kun se säilyttää yhteyden eurooppalaisiin kantaisiinsä ja ei ole pöyhkeilemässä ja asettumassa kaikkien muiden kansakuntien ja tahojen päälle. Trumpin suurimmat kannatusalueet kertovat siitä, että hänen kannattajansa ovat etenkin lännen ja keskilännen tietoisuudestaan rajoittuneita – yokeleita ja sikaniskoja, jotka eivät ole koskaan käyneet Euroopassa tai miettineet sitä, miten Yhdysvaltojen olisi ulkosuhteitaan parhaimmassa muodossa hoidettava.

Trump olisi voinut hyvin olla Amerikan pitkäaikainen presidentti, jolloinkin 1800-luvulla, jolloin tuollaiset kulttuurista itsekeskeisyyttä korostavat puheet olisivat vielä voineet olla hyvinkin ymmärrettäviä ja oikeaksi katsottavia. Kuitenkin Amerikassa on nykyään niin paljon toisistaan erottuvia väestönryhmiä, ettei kulttuurinen nepotismi voi enää olla siellä sallittua. Tai voivathan jotkut sen sallia, mutta kuitenkin nykyaikana, kun kaikilla on oikeus äänestää, ei se voi saada siellä suurempaa elämisen mahdollisuutta.

Joe Biden on varmasti presidentti, joka jatkaa etenkin Bill Clintonin perintöä. Hän varmasti osaa hoitaa Yhdysvaltojen ulkosuhteet paremmin kuin kulttuurisesti nepotistinen keskilännen maalaisjunttien suosima Trump. Myös on hienoa, että Yhdysvaltoihin on lopulta saatu naispuolinen varapresidentti, sillä siellä ei ole samanlaisia totalitaristifeministejä kuin esimerkiksi Suomessa.

Trump oli liian yhtä kansanosaa edustava presidentti, jonka takia hän ei moninaisessa Amerikassa enää saanut mahdollisuutta toiseen presidenttikauteen. Hänen presidentinvaalien ratkeamisen jälkeen tekemät kommentit, jotka ovat suunnattu murtamaan demokratian uskottavuutta ja ovat sitä vastaan, kertovat että harkintakyky on saattanut horjua.