Poikkeusolojen pähkinät osa 34

Kysymykset:

1. Mitkä kaksi perinteistä, valtakunnallista lasten oikeuksia ajavaa järjestöä toimivat myös Kangasniemellä?

2. Jos luettelon ensimmäiset nimet ovat tässä järjestyksessä Ester, Signe, Ellen, Kaisa, Gerda ja Alli, niin mitkä ovat luettelon kaksi seuraavaa nimeä?

3. Kenen käsialaa on Lapaskankaan liikenneympyrän tilataideteos?

4. Mistä tulee Wiljam Sarjalan tien puupylväiden muoto?

5. Mikä on nykyään lyhyin palvelusaika armeijassa?

6. Mikä koirarotu on tunnettu Lassie-elokuvista?

7. Kuka on Kangasniemen yläkoulun ja lukion rehtori?

8. Mikä on Puulan suurin saari?

9. Kuka esitti Rauli Badding Somerjokea vuonna 2000 ilmestyneessä elokuvassa Badding?

10. Monesko toimintavuosi Majataloilloilla on menossa Kangasniemellä?

Oikeat vastaukset 19.11. ilmestyvässä Kangasniemen Kunnallislehdessä.

Pähkinät laati Päivi Kettunen, joka haastaa ensi viikon kysyjäksi Sirkku Tolvasen.