Mikkelin keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta – potilaita ja henkilöstöä altistunut taudille

Yksi uusi positiivinen koronatestien tulos on löytynyt Mikkelistä, kertoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote tiedotteessa. Tartunta ei liity aiemmin Essoten alueelta löytyneisiin tartuntaketjuihin. Tauti on saatu toisella alueella positiiviseksi todetulta henkilöltä. Sairastunut kuuluu Essoten henkilöstöön keskussairaalalla. Taudille on altistunut sekä henkilökuntaa että potilaita. Altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Koronavirukselle on voinut altistua Mikkelin Jukurien pelissä perjantaina 13.11. sektorin 3 anniskelualueella ja Mikkelin Prismassa lauantaina 14.11. klo 15-16.30.

THL:n koronakartalle Mikkelin kohdalle ilmestyneet seitsemän tapausta ovat eilen (17.11.) uutisoituja Pieksämäen tartuntoja. Ulkomaalaisten tartunnat merkitään THL:n tilastoissa sairaanhoitopiirin pääpaikkakunnan eli tässä tapauksessa Mikkelin mukaan.

– Viime päivien uusista tartunnoista huolimatta Etelä-Savon alue on yhä perusvaiheessa. Ainakaan vielä emme tarvitse lisärajoituksia. Kaikkien tulee kuitenkin noudattaa hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä sekä käyttää kasvomaskia, jos turvaväliä ei pysty pitämään, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Mikkelin keskussairaalan koronatestauspisteen sijainti on vaihtunut tänään keskiviikkona 18. marraskuuta aamusta alkaen. Uusi testauspaikka sijaitsee sisätiloissa sairaalan pääoven vasemmalla puolen. Kulku pääpihaan tapahtuu Porrassalmenkadun kautta. Tämän pisteen testaukseen hakeudutaan edelleen Omaolo.fi-arvion kautta tai soittamalla Päivystysapuun 116 117.